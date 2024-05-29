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Ограничение

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2024
Ограничат ли продажу алкоголя 1 июня и в выпускные, рассказали в мэрии Новосибирска
29 мая, 05:56
Десятки улиц перекроют перед 9 мая в Новосибирске
Торжественным мероприятиям, приуроченным к Дню Победы, предшествуют репетиции. Для них перекроют ряд улиц, предупредили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
2 мая, 11:05
Движение большегрузов временно ограничили в Новосибирске
Запрет на передвижение тяжелых грузовых автомобилей по городским дорогам связан с необходимостью сохранить дорожное полотно в период весенней нестабильной погоды, следует из сообщения пресс-центра мэрии.
22 апреля, 03:51
Суд отправил экс-руководителя управления по борьбе с коррупцией в СИЗО
Экс-борец с коррупцией Владимир Вялков пробудет в СИЗО два месяца
12 апреля, 09:09
Большегрузам ограничили проезд по Новосибирску — где запрещено ездить с 8 апреля 2024
С 8 апреля начало действовать ограничения проезда большегрузов по Новосибирску.
8 апреля, 02:57
Движение на трех улицах Новосибирска ограничат из-за ремонта — называем адреса
В Новосибирске ограничат движение сразу на трех улицах из-за ремонта. Называем районы и участки, где будет сложно проехать в апреле 2024.
2 апреля, 03:59
В Новосибирской области закрыли переправы из-за тонкого льда
В Новосибирской области постепенно устанавливаются плюсовые температуры, что способствует таянию льда. В связи с этим с 27 марта закрыт проезд по ледовым переправам.
27 марта, 13:30
Проезд ограничили в Кировском районе Новосибирска в феврале 2024 — причина и сроки
Как сообщили в мэрии, проезжая часть на улице Урманова будет закрыта с 6 февраля.
7 февраля, 02:33
Трассу под Новосибирском закрыли почти на сутки из-за метели
10 января, 12:50
Проезд по двум трассам закрыли в Новосибирской области из-за ураганного ветра
Из-за сильной бури в Новосибирской области временно ограничили движение по двум автомобильным трассам до утра 9 января.
9 января, 01:23
2023
Проезд по площади Трубникова ограничат на полгода в Новосибирске — в чем причина
Проезд по площади Трубникова в Новосибирске сузят на полгода из-за строительства внешней водопроводной сети.
1 октября 2023, 08:16
Медведь-террорист объявился в Новосибирской области
4 сентября 2023, 16:20
Проезд по Станционной закроют в Новосибирске по ночам — как добраться до аэропорта
Движение транспорта по ул. Станционной в Новосибирске будет временно закрыто с 8 по 24 июля в ночное время (с 22 до 6 часов) из-за работ по капитальному ремонту железнодорожного переезда Металлургический, сообщают в мэрии.
29 июня 2023, 09:38
Где перекрыты улицы 24 июня 2023 в Новосибирске в День города
23 июня 2023, 23:55
Фронтовых 100 грамм не будет? Новосибирцам ограничат продажу спиртного на 9 мая
В День Победы новосибирцам станет сложно купить алкоголь. В городе появится 16 запретных зон.
26 апреля 2023, 08:03
2022
В Новосибирске закрывают до апреля перекресток Ватутина и Планировочной
Движение на перекрестке улиц Ватутина и Планировочной в Новосибирске с 17 декабря перекроют на четыре месяца - до 1 апреля будущего года - из-за строительства “Четвертого” моста, сообщает городская администрация.
25 ноября 2022, 12:48

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