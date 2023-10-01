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Ограничения введут на полгода

Проезд по площади Трубникова ограничат на полгода в Новосибирске — в чем причина

1 октября 2023, 08:16
Фото: atas.info
Ограничения введут на полгода

В Новосибирске на полгода ограничат проезд по площади Трубникова из-за ремонта

Проезд по площади Трубникова в Новосибирске сузят на полгода из-за строительства внешней водопроводной сети.

В течение полугода в Новосибирске временно ограничат проезд по площади Трубникова. Причина этому — строительство новой водопроводной сети Горводоканала. Планируется уменьшить ширину дороги на девять метров около дома № 27 на улице Нарымской.

Ограничения начнут действовать с 1 ноября 2023 года и продлятся до 16 мая 2024 года. Проект рассматривается специалистами городского департамента транспорта, а экспертиза должна быть завершена к 5 октября.

Кроме того, с 20 ноября текущего года закроют движение на улице 1905 года около дома №23 на Нарымской. Это ограничение также будет действовать до 16 мая следующего года.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Строительство#Эмилия Губарева#Проезд#Ограничение
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