Проезд по площади Трубникова ограничат на полгода в Новосибирске — в чем причина

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В течение полугода в Новосибирске временно ограничат проезд по площади Трубникова. Причина этому — строительство новой водопроводной сети Горводоканала. Планируется уменьшить ширину дороги на девять метров около дома № 27 на улице Нарымской.
Ограничения начнут действовать с 1 ноября 2023 года и продлятся до 16 мая 2024 года. Проект рассматривается специалистами городского департамента транспорта, а экспертиза должна быть завершена к 5 октября.
Кроме того, с 20 ноября текущего года закроют движение на улице 1905 года около дома №23 на Нарымской. Это ограничение также будет действовать до 16 мая следующего года.