Проезд возле ЛДС «Сибирь-Арена» перекроют в Новосибирске — причина, дата, сроки

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления о временном перекрытии проезда возле нового ледового дворца спорта и на улице Василия Старощука. Эти ограничения связаны с проведением различных общественных мероприятий.
Одно из таких мероприятий — спортивный фестиваль «Сибирь-Арена Спорт Фест», которое пройдет 27 августа с 8 утра до 14 часов. В связи с этим, водителям будет запрещено проезжать участок от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и вдоль нового ЛДС до улицы Немировича-Данченко. Парковку на этой территории запретят начиная с 00.10 26 августа.
Также, на улице Василия Старощука будет закрыт проезд для проведения торжественного мероприятия, посвященного 80-летию со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка. Это ограничение будет действовать 19 августа с 10.30 до 13 часов. Водителям предоставят объездные пути по общим дорогам.