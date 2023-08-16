Проезд возле ЛДС «Сибирь-Арена» перекроют в Новосибирске — причина, дата, сроки

Одно из таких мероприятий — спортивный фестиваль «Сибирь-Арена Спорт Фест», которое пройдет 27 августа с 8 утра до 14 часов. В связи с этим, водителям будет запрещено проезжать участок от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и вдоль нового ЛДС до улицы Немировича-Данченко. Парковку на этой территории запретят начиная с 00.10 26 августа.