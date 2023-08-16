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Проезд ограничат в районе ЛДС

Проезд возле ЛДС «Сибирь-Арена» перекроют в Новосибирске — причина, дата, сроки

16 августа 2023, 08:52
Фото: atas.info
Проезд ограничат в районе ЛДС

В Новосибирске перекроют проезд возле ЛДС «Сибирь-Арена»

В Новосибирске перекроют проезд возле ЛДС из-за проведения спортивного фестиваля и торжественного мероприятия.

Правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления о временном перекрытии проезда возле нового ледового дворца спорта и на улице Василия Старощука. Эти ограничения связаны с проведением различных общественных мероприятий.

Одно из таких мероприятий — спортивный фестиваль «Сибирь-Арена Спорт Фест», которое пройдет 27 августа с 8 утра до 14 часов. В связи с этим, водителям будет запрещено проезжать участок от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» и вдоль нового ЛДС до улицы Немировича-Данченко. Парковку на этой территории запретят начиная с 00.10 26 августа.

Также, на улице Василия Старощука будет закрыт проезд для проведения торжественного мероприятия, посвященного 80-летию со дня образования 228-го Севастопольского ордена Александра Невского мотострелкового полка. Это ограничение будет действовать 19 августа с 10.30 до 13 часов. Водителям предоставят объездные пути по общим дорогам.

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#Эмилия Губарева#ЛДС#Проезд#Ограничения#Фестиваль#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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