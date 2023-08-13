В Новосибирске первым матчем официально открыли новый ЛДС «Сибирь-Арена»

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Открытие стадиона стало настоящим праздником для жителей Новосибирска. Гости приезжали в парк «Арена» с самого утра посмотреть на торжественную программу, а потом выстроились в огромную очередь перед началом церемонии открытия.
Торжественная часть началась с выступления фигуристов и музыкантов. Один из ярких номеров показали Чебурашка и Снеговик — символы хоккейного клуба «Сибирь». Для них новый стадион станет домашней ареной. Матч начался с исполнения гимнов двух стран.