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Published Сегодня, 10:40

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Игра еще продолжается

В Новосибирске первым матчем официально открыли новый ЛДС «Сибирь-Арена»

13 августа 2023, 10:40
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Игра еще продолжается
В воскресенье, 13 августа на льду спортивного комплекса «Сибирь-Арена» начался первый хоккейный матч. Соперники — молодежные команды России и Белоруссии.

Открытие стадиона стало настоящим праздником для жителей Новосибирска. Гости приезжали в парк «Арена» с самого утра посмотреть на торжественную программу, а потом выстроились в огромную очередь перед началом церемонии открытия.

Торжественная часть началась с выступления фигуристов и музыкантов. Один из ярких номеров показали Чебурашка и Снеговик — символы хоккейного клуба «Сибирь». Для них новый стадион станет домашней ареной. Матч начался с исполнения гимнов двух стран.

Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
DJ Smash, Жанет: программа открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске 13 августа
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