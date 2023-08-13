На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем

Не смотря на дождь, молодожены поднялись на сцену под аплодисменты зрителей, где ведущий фестиваля объявил их мужем и женой. В качестве свидетелей выступили зрители и участники группы «Мистер Гро…». Организаторы выразили свою радость от такого необычного и важного события на фестивале и поздравили молодоженов с новым этапом в их жизни.