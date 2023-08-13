atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

Молодожены поженились на фестивале

На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем

13 августа 2023, 02:42
Фото: ВК/Ветер Сибири
Молодожены поженились на фестивале

В Новосибирске две пары поженились во время рок-фестиваля «Ветер Сибири»

На «Ветре Сибири» под Новосибирском две пары вступили в брак, став первыми, кто официально поженился на российском рок-фестивале.

На рок-фестивале «Ветер Сибири», который проходил на аэродроме Мочище под Новосибирском, две пары решили заключить брак. Это первый случай официальной церемонии бракосочетания на российском рок-фестивале. Информацию об этом распространили организаторы мероприятия в своей группе в социальных сетях.

Не смотря на дождь, молодожены поднялись на сцену под аплодисменты зрителей, где ведущий фестиваля объявил их мужем и женой. В качестве свидетелей выступили зрители и участники группы «Мистер Гро…». Организаторы выразили свою радость от такого необычного и важного события на фестивале и поздравили молодоженов с новым этапом в их жизни.

Также было сообщено, что желающие смогут подать заявку на официальную церемонию бракосочетания на следующий год уже в сентябре.

«Стог сена надежнее»: новосибирцев напугала сцена рок-фестиваля «Ветер Сибири»
Узнать подробнее
Читайте также:
С чем выступила группа «Ария» на аэродроме «Мочище» на рок-фестивале
#Эмилия Губарева#Ветер Сибири#Фестиваль#Брак#Рок-фестиваль#Мочище#Молодожены#Новосибирск#Свадьба
Подпишитесь
Где взять бесплатные билеты на матч-открытие «Сибирь-Арены», кому не хватило на сайте
11 августа, 03:31
«Это увлекательный был аттракцион»: новосибирцы за час разобрали все билеты в ЛДС
11 августа, 01:30
Кому принадлежат самые большие строительные компании в Новосибирске
11 августа, 01:56
«Бардак» с билетами в новосибирскую «Сибирь-Арену» прокомментировал министр спорта
11 августа, 05:55
Брошенных циркачами медведей из Новосибирска отдадут в экопарки за 4 млн рублей
11 августа, 02:40
Проезд к ЛДС заблокирован — жители ЖК «Панорама» устроили забастовку
Вчера, 08:22