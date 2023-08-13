На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем

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Published Сегодня, 02:42
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На рок-фестивале «Ветер Сибири», который проходил на аэродроме Мочище под Новосибирском, две пары решили заключить брак. Это первый случай официальной церемонии бракосочетания на российском рок-фестивале. Информацию об этом распространили организаторы мероприятия в своей группе в социальных сетях.
Не смотря на дождь, молодожены поднялись на сцену под аплодисменты зрителей, где ведущий фестиваля объявил их мужем и женой. В качестве свидетелей выступили зрители и участники группы «Мистер Гро…». Организаторы выразили свою радость от такого необычного и важного события на фестивале и поздравили молодоженов с новым этапом в их жизни.
Также было сообщено, что желающие смогут подать заявку на официальную церемонию бракосочетания на следующий год уже в сентябре.