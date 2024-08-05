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Ветер Сибири

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2024
Впечатлениями о скандальном рок-фестивале «Ветер Сибири» поделились новосибирцы
Несмотря на сопутствующие скандалы, пришедшие на фестиваль гости в целом позитивно описывают шоу.
5 августа, 08:38
От шума рок-фестиваля «Ветер Сибири» всю ночь не спали новосибирцы
4 августа, 11:25
Скандальный рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске
В Новосибирске стартовал масштабный рок-фестиваль, который со дня основания постоянно сопровождают скандалы и разнообразные слухи.
2 августа, 12:31
На фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске отменили выступления нескольких групп
Организаторы музыкального фестиваля отменили концерты «Пневмослона» и «Нейромонаха Феофана», сообщили исполнители в социальных сетях.
27 июля, 07:11
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдет в другом месте Новосибирска — гости негодуют
Организаторы рок-фестиваля «Ветер Сибири» решили сменить место проведения, теперь это аэродром «ОбьГЭС».
15 июля, 12:30
Какие фестивали пройдут летом в Новосибирской области — полный список
Первый летний месяц миновал, но впереди жителей региона ждут несколько интересных фестивалей на открытом воздухе.
3 июля, 06:21
Скандальный фестиваль «Ветер Сибири» назвал исполнителей, которые выступят в 2024-м
5 марта, 03:43
2023
Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске завалили исками
Организаторам рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске подали семь исков. Они касаются обеспечения связью и рекламы.
8 ноября 2023, 03:29
На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем
На «Ветре Сибири» под Новосибирском две пары вступили в брак, став первыми, кто официально поженился на российском рок-фестивале.
13 августа 2023, 02:42
С чем выступила группа «Ария» на аэродроме «Мочище» на рок-фестивале
Группа «Ария» выступила на рок-фестивале «Ветер Сибири» 11 августа на аэродроме «Мочище», исполнив свои известные композиции.
12 августа 2023, 02:49
«Стог сена надежнее»: новосибирцев напугала сцена рок-фестиваля «Ветер Сибири»
С 11 по 13 августа в Новосибирске на аэродроме Мочище будет организован международный фестиваль музыки под названием «Ветер Сибири». Как идет подготовка к фестивалю за 3 дня до начала громкого события в мире рока?
8 августа 2023, 06:19
Совет Отцов «дает добро» на рок-фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирске
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» пройдёт с 11 по 13 августа на аэродроме в Мочище. В Новосибирске концерты «неугодных» артистов нередко отменяются по инициативе Совета Отцов или после протестов православных активистов. Руководитель Совета Отцов Сергей Майоров прокомментировал перспективы фестиваля.
18 июля 2023, 07:34
Директор рок-фестиваля «Ветер Сибири»: кому не вернули деньги после его отмены в 2022
18 июля 2023, 06:10

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