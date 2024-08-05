«Стог сена надежнее»: новосибирцев напугала сцена рок-фестиваля «Ветер Сибири»

С 11 по 13 августа в Новосибирске на аэродроме Мочище будет организован международный фестиваль музыки под названием «Ветер Сибири». Как идет подготовка к фестивалю за 3 дня до начала громкого события в мире рока?