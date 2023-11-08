Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске завалили исками

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:31
В Арбитражный суд Новосибирской области поступило 7 исков против организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири», который прошел на аэродроме Мочище в августе 2023 года.
Одно из публичных акционерных предприятий, «Вымпел-коммуникации», требует компенсации в размере 92 592 рублей за услуги связи. Этот иск уже удовлетворен.
Остальные шесть исков были поданы одновременно 2 ноября и касаются неоплаты за размещение рекламы мероприятия.
ООО «Урал-стрит», компания «Р-сервис», ООО «Группа компаний „АртБизнесЛайн“ и несколько частных предпринимателей обратились с требованием оплатить размещение рекламы, выплатить неустойку и возместить судебные расходы. Сумма всех исков составляет 562 тысячи рублей.