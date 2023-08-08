Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Под Новосибирском на территории аэродрома «Мочище» организаторы рок-фестиваля начали подготовку к музыкальному событию. В понедельник, 7 августа на официальной странице фестиваля во «ВКонтакте» выложили запись с отчетом о подготовке.
На кадрах видно, что пока к «Ветру Сибири» начали монтировать только сцену и устанавливать трибуны, что вызвало беспокойство у любителей рок-музыки. Однако будущих зрителей все же успокоили. Вот, что писали новосибирцы и гости города в комментариях:
«Может я что то не понимаю, но на первом фото, стог сена кажется более надежным, чем вот эта вертикальная хлипкая конструкция», — задался вопросом Вячеслав Тюняев. Ему ответили следующее: «не волнуйтесь. Это начало строительства, по первой линии судить о конструкции не стоит! Все конструкции соответствуют правилам 10 кратной нагрузки».
«С такими темпами сборки сцена будет готова к октябрю», — пишет Антон Кайгородов, на что ему ответили: «сборка малой сцены составляет сутки. Большой 3 суток. Мы все успеваем».
«Одна единственная трибуна?)», — говорит Александр Паршин. Однако и его успокоили тем, что: «к пятнице к 15.00 все трибуны будут стоять».
Как обустраивается территория в других местах, зрителям не показали. Судя по официальной карте, зоны организуют следующим образом:
Стоит отметить, что афиша фестиваля «Ветер Сибири» 2023 неоднократно менялось. Некоторые известные рок-исполнители, которых изначально ожидали увидеть на мероприятии, отсутствуют в последней версии афиши. Вот, кто по последней версии приедет и выступит перед новосибирцами и гостями города: