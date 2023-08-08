На кадрах видно, что пока к «Ветру Сибири» начали монтировать только сцену и устанавливать трибуны, что вызвало беспокойство у любителей рок-музыки. Однако будущих зрителей все же успокоили. Вот, что писали новосибирцы и гости города в комментариях: