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Рок-фестиваль

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Август
От шума рок-фестиваля «Ветер Сибири» всю ночь не спали новосибирцы
4 августа, 11:25
Скандальный рок-фестиваль «Ветер Сибири» начался в Новосибирске
В Новосибирске стартовал масштабный рок-фестиваль, который со дня основания постоянно сопровождают скандалы и разнообразные слухи.
2 августа, 12:31
Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий
Начался последний месяц лета, и в Новосибирске на выходных пройдет множество интересных мероприятий.
2 августа, 10:21
Март
Скандальный фестиваль «Ветер Сибири» назвал исполнителей, которые выступят в 2024-м
5 марта, 03:43
Февраль
Утонувшая новосибирская рок-певица Янка Дягилева стала героиней комикса
В Москве был издан комикс о погибшей новосибирской рок-певице Янке Дягилевой, который рассказывает о ее жизни и творчестве.
16 февраля, 03:38
Ноябрь 2023
Организаторов рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске завалили исками
Организаторам рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске подали семь исков. Они касаются обеспечения связью и рекламы.
8 ноября 2023, 03:29
Август 2023
На рок-фестивале «Ветер Сибири» поженились две пары — трогательные фото под дождем
На «Ветре Сибири» под Новосибирском две пары вступили в брак, став первыми, кто официально поженился на российском рок-фестивале.
13 августа 2023, 02:42

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