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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

2 августа 2024, 10:21
Фото: 1MI
Начался последний месяц лета, и в Новосибирске на выходных пройдет множество интересных мероприятий.

В первые августовские выходные новосибирцев и гостей столицы Сибири ждут на рок-фестивале, игротеке и на соревнованиях по экстриму.

Рок-фестиваль «Ветер Сибири»

Фото: atas.info

Трехдневное шоу под открытым небом началось уже в пятницу. Фестиваль в очередной раз сменил локацию, чем вызвал определенное недовольство у фанатов. Как бы то ни было, рок-музыка до воскресенья будет звучать на аэродроме возле ОбьГЭС.

Программу тоже изрядно поправили, и в итоге в Новосибирске выступят Кипелов, Вадим Самойлов, Линда, и группы «Мураками», Радио Тапок», «Эпидемия» и многие другие, в том числе и из Новосибирска.

Стоимость: от 5000 до 10000 рублей

BOTANICAL EXPO

Фото: atas.info

Лофт-парк «Подземка» приглашает на Botanical Expo — так организаторы назвали выставку продажу экзотических растений. Проходить она будет 3 и 4 августа. О своем участии заявили почти три десятка специалистов по таким растениям.

Стоимость: 100-150 рублей

DOSKOTEKA

Фото: atas.info

Фестиваль DOSKOTEKA начнется на Михайловской набережной в воскресенье, 4 августа. В час дня там начнутся соревнования скейтеров, паркурщиков, любителей самокатов, роликов и велосипедов BMX.

Стоимость: бесплатно

Выставка «Земляника»

Фото: atas.info

4 августа в молодежном центре «На Садовой» всех от 14 и до 35 лет ждут на выставку от Мосигры «Земляника». В программе игротеки — веселые состязания, головоломки и множество других активностей. Работает маркет с изделиями местных мастеров. Нчало в 17 часов.

Стоимость: бесплатно

Stand-Up на Гастрокорте

Фото: atas.info

В воскресенье, 4 августа, можно попробовать совместить юмор с ужином на Гастрокорте, где в 18 часов начнется шоу комиков из объединения Standup room: Пети Евдокимова, Данила Нургалиева, Миши Кучеренко, Артура Атаназевича и Руфа Мукашева.

Стоимость: 500 рублей

Фестиваль сибирских настоек

Фото: atas.info

В субботу любителей крепкого и вкусного ждут во дворике на Коммунистической, 45а, где в 17 часов стартует фестиваль настоек. В мероприятии участвуют самые модные рюмочные города.

Стоимость: 1100 рублей

DRIFTFEST

Фото: atas.info

В субботу возле Нордмолла — DRIFTFEST. Вас ждет рев моторов, запах бензина и перегоревших покрышек. В 16 часов начинается выставка тюнингованных автомобилей, дрифт-челленджи и картинг. Гостей также ждет концерт и большой фуд-корт.

Стоимость: 600 рублей

Фестиваль исторической реконструкции «Гора Емелиха»

Фото: atas.info

3 августа ровно в полдень в Черепановском районе начнется фестиваль исторической реконструкции «Гора Емелиха». Гостей ждут в окрестностях села Ярки. Участники продемонстрируют обряды и другие традиции славянских народов. Организаторы обещают трансфер из Новосибирска и обратно.

Стоимость: бесплатно

Выставка Архипа Куинджи

Фото: atas.info

Если вы еще не сходили на привезенную из Русского музея Санкт-Петербурга выставку картин Архипа Куинджи — это повод посетить на выходных Новосибирский художественный музей. Помимо 39 привезенных из Северной столицы работ, экспонируются и три картины великого пейзажиста, хранящиеся в Новосибирске.

Выставка работает до 1 сентября.

Стоимость: 550 рублей

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#Юрий Фомиченко#Культура#Общество#Автомобили#Выставка#Рок-фестиваль#Стендап
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