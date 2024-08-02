Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

Трехдневное шоу под открытым небом началось уже в пятницу. Фестиваль в очередной раз сменил локацию, чем вызвал определенное недовольство у фанатов. Как бы то ни было, рок-музыка до воскресенья будет звучать на аэродроме возле ОбьГЭС.