Куда сходить в Новосибирске на выходных — афиша мероприятий

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В первые августовские выходные новосибирцев и гостей столицы Сибири ждут на рок-фестивале, игротеке и на соревнованиях по экстриму.
Трехдневное шоу под открытым небом началось уже в пятницу. Фестиваль в очередной раз сменил локацию, чем вызвал определенное недовольство у фанатов. Как бы то ни было, рок-музыка до воскресенья будет звучать на аэродроме возле ОбьГЭС.
Программу тоже изрядно поправили, и в итоге в Новосибирске выступят Кипелов, Вадим Самойлов, Линда, и группы «Мураками», Радио Тапок», «Эпидемия» и многие другие, в том числе и из Новосибирска.
Стоимость: от 5000 до 10000 рублей
Лофт-парк «Подземка» приглашает на Botanical Expo — так организаторы назвали выставку продажу экзотических растений. Проходить она будет 3 и 4 августа. О своем участии заявили почти три десятка специалистов по таким растениям.
Стоимость: 100-150 рублей
DOSKOTEKA
Фестиваль DOSKOTEKA начнется на Михайловской набережной в воскресенье, 4 августа. В час дня там начнутся соревнования скейтеров, паркурщиков, любителей самокатов, роликов и велосипедов BMX.
Стоимость: бесплатно
4 августа в молодежном центре «На Садовой» всех от 14 и до 35 лет ждут на выставку от Мосигры «Земляника». В программе игротеки — веселые состязания, головоломки и множество других активностей. Работает маркет с изделиями местных мастеров. Нчало в 17 часов.
Стоимость: бесплатно
В воскресенье, 4 августа, можно попробовать совместить юмор с ужином на Гастрокорте, где в 18 часов начнется шоу комиков из объединения Standup room: Пети Евдокимова, Данила Нургалиева, Миши Кучеренко, Артура Атаназевича и Руфа Мукашева.
Стоимость: 500 рублей
В субботу любителей крепкого и вкусного ждут во дворике на Коммунистической, 45а, где в 17 часов стартует фестиваль настоек. В мероприятии участвуют самые модные рюмочные города.
Стоимость: 1100 рублей
В субботу возле Нордмолла — DRIFTFEST. Вас ждет рев моторов, запах бензина и перегоревших покрышек. В 16 часов начинается выставка тюнингованных автомобилей, дрифт-челленджи и картинг. Гостей также ждет концерт и большой фуд-корт.
Стоимость: 600 рублей
3 августа ровно в полдень в Черепановском районе начнется фестиваль исторической реконструкции «Гора Емелиха». Гостей ждут в окрестностях села Ярки. Участники продемонстрируют обряды и другие традиции славянских народов. Организаторы обещают трансфер из Новосибирска и обратно.
Стоимость: бесплатно
Если вы еще не сходили на привезенную из Русского музея Санкт-Петербурга выставку картин Архипа Куинджи — это повод посетить на выходных Новосибирский художественный музей. Помимо 39 привезенных из Северной столицы работ, экспонируются и три картины великого пейзажиста, хранящиеся в Новосибирске.
Выставка работает до 1 сентября.
Стоимость: 550 рублей