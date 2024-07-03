atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Музыкант

Какие фестивали пройдут летом в Новосибирской области — полный список

3 июля 2024, 06:21
Фото: 1MI
Музыкант

Стало известно, какие фестивали пройдут летом в Новосибирской области

Первый летний месяц миновал, но впереди жителей региона ждут несколько интересных фестивалей на открытом воздухе.

PLAYA (16+)

Масштабный фестиваль PLAYA уже идет — он начался 1 июля на одном из островов Обского водохранилища. Мероприятие проходит уже в 12 раз и согласовано с областными властями, что особенно подчеркивают организаторы. Днем там проходят мастер-классы, занятия йогой, катание на сапах и тому подобное, но по ночам рядом с пятью сценами начинаются танцы до рассвета. PLAYA будет идти до 7 июля.

Фестиваль Города Солнца (16+)

Этот фестиваль отмечает уже 15-летний юбилей. Пройдет он с 5 по 7 июля в детском оздоровительно-образовательном центре туризма «Юность» в Бердске. На фестивале будут работать четыре названных по сторонам света площадки, где будут танцы, песни, мастер-классы рок-концерты.

Лихолесье Фест (18+)

Лихолесье Фест — мероприятие для любителей фолка в рок-обработке. Он пройдет с 5 по 7 июля на базе отдыха «Тихая гавань» под Искитимом. Не обойдется без реконструкторов, косплейщиков и файер-шоу.

Хэдлайнеры музыкальной программы — группы «Арктида» и «Gilead».

Фестиваль «Семейный выходной» (0+)

Приуроченное ко Дню семьи, любви и верности мероприятие начнется утром 7 июля в новосибирском Нарымском сквере. Развлечения рассчитаны на любой возраст, на «Семейном выходном» ждут семьи в полном составе.

Гастро-фестиваль «В Сибири — есть!» (0+)

Фестиваль еды с бесплатным входом пройдет 12, 13 и 14 июля. Событие рассчитано как на профессионалов ресторанного бизнеса, так и на обычных любителей вкусной еды. В программе дегустации, мастер-классы от известных поваров и конкурсы.

14 июля в 19.30 начнется яркое шоу Дмитрия Колдуна.

Авиашоу «За нашу победу — на взлет!» (0+)

26 июля на аэродроме Мочище раздастся громкий рев моторов: там начнется традиционное авиашоу, на котором можно будет полюбоваться на новейшие и раритетные самолеты и вертолеты. Фестиваль продлится три дня, вход свободный.

«Ветер Сибири» (18+)

А со 2 по 4 августа в Мочище соберутся рокеры на мероприятие «Ветер Сибири». Предполагается, что среди хэдлайнеров будут «Мураками», «Северный флот», Вадим Самойлов и 25/17. Кроме звезд выступят и рок-исполнители из городов Сибири.

Читайте также:
На все лето по ночам закроют улицу Ипподромскую в НовосибирскеКак избежать солнечного удара — советы специалиста
#Юрий Фомиченко#Общество#Авиашоу#Ветер Сибири#Фестивали#Города Солнца#Лихолесье Фест#Семейный выходной#Гастро-фестиваль
Подпишитесь
Турнирную гонку «Сила Сибири» выиграли новосибирцы в 40-градусную жару
Сегодня, 03:57
4-летняя девочка пострадала при резком торможении троллейбуса в Новосибирске
Вчера, 11:10
Адвоката судят за разглашение данных следствия в Новосибирске
Вчера, 08:48
Асфальт смыло дождем: в Новосибирске названа причина дорожного коллапса на Родниках
Вчера, 07:20
Почти 40 лошадей хотел вывезти в Казахстан бывший бизнесмен из Новосибирска
1 июля, 04:12
Добывал криптовалюту: 3 млн похитил пожилой владелец майнинг-фермы в Новосибирске
1 июля, 02:35