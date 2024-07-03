Какие фестивали пройдут летом в Новосибирской области — полный список

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Масштабный фестиваль PLAYA уже идет — он начался 1 июля на одном из островов Обского водохранилища. Мероприятие проходит уже в 12 раз и согласовано с областными властями, что особенно подчеркивают организаторы. Днем там проходят мастер-классы, занятия йогой, катание на сапах и тому подобное, но по ночам рядом с пятью сценами начинаются танцы до рассвета. PLAYA будет идти до 7 июля.
Этот фестиваль отмечает уже 15-летний юбилей. Пройдет он с 5 по 7 июля в детском оздоровительно-образовательном центре туризма «Юность» в Бердске. На фестивале будут работать четыре названных по сторонам света площадки, где будут танцы, песни, мастер-классы рок-концерты.
Лихолесье Фест — мероприятие для любителей фолка в рок-обработке. Он пройдет с 5 по 7 июля на базе отдыха «Тихая гавань» под Искитимом. Не обойдется без реконструкторов, косплейщиков и файер-шоу.
Хэдлайнеры музыкальной программы — группы «Арктида» и «Gilead».
Приуроченное ко Дню семьи, любви и верности мероприятие начнется утром 7 июля в новосибирском Нарымском сквере. Развлечения рассчитаны на любой возраст, на «Семейном выходном» ждут семьи в полном составе.
Фестиваль еды с бесплатным входом пройдет 12, 13 и 14 июля. Событие рассчитано как на профессионалов ресторанного бизнеса, так и на обычных любителей вкусной еды. В программе дегустации, мастер-классы от известных поваров и конкурсы.
14 июля в 19.30 начнется яркое шоу Дмитрия Колдуна.
26 июля на аэродроме Мочище раздастся громкий рев моторов: там начнется традиционное авиашоу, на котором можно будет полюбоваться на новейшие и раритетные самолеты и вертолеты. Фестиваль продлится три дня, вход свободный.
А со 2 по 4 августа в Мочище соберутся рокеры на мероприятие «Ветер Сибири». Предполагается, что среди хэдлайнеров будут «Мураками», «Северный флот», Вадим Самойлов и 25/17. Кроме звезд выступят и рок-исполнители из городов Сибири.