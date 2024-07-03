Какие фестивали пройдут летом в Новосибирской области — полный список

Масштабный фестиваль PLAYA уже идет — он начался 1 июля на одном из островов Обского водохранилища. Мероприятие проходит уже в 12 раз и согласовано с областными властями, что особенно подчеркивают организаторы. Днем там проходят мастер-классы, занятия йогой, катание на сапах и тому подобное, но по ночам рядом с пятью сценами начинаются танцы до рассвета. PLAYA будет идти до 7 июля.