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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Проехать там будет нельзя

На все лето по ночам закроют улицу Ипподромскую в Новосибирске

1 июля 2024, 09:18
Фото: atas.info
Проехать там будет нельзя
В Октябрьском районе Новосибирска начнут перекрывать улицу Ипподромскую, о чем сообщили в мэрии.

Движение для проезда машин планируют закрывать по ночам. Речь идет об участке Ипподромской в сторону пл. Будагова и там же в некоторых местах.

Такие ограничения вводят из-за продолжающего строительства четвертого моста. Проезд ограничат с 3 июля с 23 часов до 6 утра. Запрет на движение продлится до 30 августа.

Работы будут проводить все лето. Автомобилистов просят планировать проезд в ночное время, а также руководствоваться дорожными знаками и не забывать о правилах движения.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Перекрытия#Проезд#Октябрьский район#Ипподромская магистраль
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