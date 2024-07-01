На все лето по ночам закроют улицу Ипподромскую в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Движение для проезда машин планируют закрывать по ночам. Речь идет об участке Ипподромской в сторону пл. Будагова и там же в некоторых местах.
Такие ограничения вводят из-за продолжающего строительства четвертого моста. Проезд ограничат с 3 июля с 23 часов до 6 утра. Запрет на движение продлится до 30 августа.
Работы будут проводить все лето. Автомобилистов просят планировать проезд в ночное время, а также руководствоваться дорожными знаками и не забывать о правилах движения.