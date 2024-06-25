Школьники разбились на мотоцикле в Новосибирске — в них врезалась машина

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Published Сегодня, 02:39
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ДТП случилось поздно вечером 24 июня. По улице Тюменской ехал 38-летний водитель, который управлял кроссовером Nissan Qashqai.
Когда автомобилист поворачивал налево, он не заметил мимо проезжающий мотоцикл Regulmoto. За рулем двухколесного транспортного средства был 17-летний парень, а на его пассажирском сидении была 15-летняя девушка.
После столкновения мотоцикл столкнулся с машиной Honda Civic. Итог ДТП — пострадал водитель мотоцикла и его пассажирка. Их увезли в больницу. В обстоятельствах аварии разберутся сотрудники ГАИ.