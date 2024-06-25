atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Есть пострадавшие

Школьники разбились на мотоцикле в Новосибирске — в них врезалась машина

25 июня 2024, 02:39
Фото: ГАИ
Есть пострадавшие

Школьники разбились в ДТП на мотоцикле в Новосибирске

На территории Кировского района произошло серьезное ДТП с пострадавшими, детали происшествия сообщили в ГАИ.

ДТП случилось поздно вечером 24 июня. По улице Тюменской ехал 38-летний водитель, который управлял кроссовером Nissan Qashqai.

Когда автомобилист поворачивал налево, он не заметил мимо проезжающий мотоцикл Regulmoto. За рулем двухколесного транспортного средства был 17-летний парень, а на его пассажирском сидении была 15-летняя девушка.

После столкновения мотоцикл столкнулся с машиной Honda Civic. Итог ДТП — пострадал водитель мотоцикла и его пассажирка. Их увезли в больницу. В обстоятельствах аварии разберутся сотрудники ГАИ.

Четыре автомобили врезались на Большевистской в Новосибирске — пострадал ребенок
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывший уголовник сбил пешеходов после скандала на дороге в НовосибирскеДепутатского сынка отправили в колонию за смертельное ДТП в центре НовосибирскаТройное ДТП с пострадавшими произошло под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Мотоцикл#Пострадавшие
Подпишитесь
НГУ вошел в топ-100 лучших российских вузов-2024 по версии Forbes
Вчера, 12:31
Главный новосибирский «дорожник» Хихлов ушел в отставку
Вчера, 11:53
Пассажирам разрешили без штрафов вернуть железнодорожные билеты в Дагестан
Вчера, 11:34
Лизать запретили жителям Новосибирска, но пока только мороженое в жару
Вчера, 11:07
Черный бутлегер разлил 6200 литров поддельного алкоголя для продажи в Новосибирске
Вчера, 09:57
Скандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре
Вчера, 09:12