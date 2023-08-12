С чем выступила группа «Ария» на аэродроме «Мочище» на рок-фестивале

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
Modified Сегодня, 02:51
Updated Сегодня, 02:51
Выступление группы «Ария» на фестивале «Ветер Сибири» началось после 22.00 11 августа, музыканты исполнили свои самые известные песни — «Колизей», «Осколок льда» и другие.
Также среди ожидаемых новосибирцами звезд выступления был Найк Борзов, основавший группу «Инфекция», он выступил с песней «Лошадка» днем 11 августа, а после выступления во время пресс-подхода ответил на вопросы журналистов, рассказав о новой волне популярности групп из 90-х.
За несколько дней до фестиваля в Новосибирске был замечен Слава Марлоу.