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Концерт "Ария" на рок-фестивале "Ветер Сибири"

С чем выступила группа «Ария» на аэродроме «Мочище» на рок-фестивале

12 августа 2023, 02:49
Концерт "Ария" на рок-фестивале "Ветер Сибири"
Группа «Ария» выступила на рок-фестивале «Ветер Сибири» 11 августа на аэродроме «Мочище», исполнив свои известные композиции.

Выступление группы «Ария» на фестивале «Ветер Сибири» началось после 22.00 11 августа, музыканты исполнили свои самые известные песни — «Колизей», «Осколок льда» и другие.

Также среди ожидаемых новосибирцами звезд выступления был Найк Борзов, основавший группу «Инфекция», он выступил с песней «Лошадка» днем 11 августа, а после выступления во время пресс-подхода ответил на вопросы журналистов, рассказав о новой волне популярности групп из 90-х.

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За несколько дней до фестиваля в Новосибирске был замечен Слава Марлоу.

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#Ольга Храмушкина#Концерт#Музыка#Культура#Ветер Сибири#Новосибирск#Новосибирская область
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