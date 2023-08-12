С чем выступила группа «Ария» на аэродроме «Мочище» на рок-фестивале

Также среди ожидаемых новосибирцами звезд выступления был Найк Борзов, основавший группу «Инфекция», он выступил с песней «Лошадка» днем 11 августа, а после выступления во время пресс-подхода ответил на вопросы журналистов, рассказав о новой волне популярности групп из 90-х.