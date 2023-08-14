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Движение на левом берегу изменится

Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа

13 августа 2023, 21:06
Фото: atas.info
Движение на левом берегу изменится

В Новосибирске организована новая схема движения на площади Труда с 14 августа

Начиная с 14 августа, движение на площади Труда в Новосибирске будет изменено из-за строительства моста через реку Обь. Об этом сообщили в муниципалитете.

Изменения начнутдействовать с пяти часов утра и продлятся до окончания строительства нового моста через реку Обь.

Теперь все транспортные средства будут двигаться по левой стороне площади Труда (по часовой стрелке). При въезде с улицы Широкой со стороны улицы Ватутина или с улицы Станиславского, нужно будет следовать указанным направлениям.

Водителям, которые едут по улице Широкой со стороны улицы Троллейной, придется повернуть направо на улицу Станиславского, затем сделать разворот на перекрестке с улицей Котовского. Повернуть налево с улицы Широкой на площадь Труда запретят.

Грузовым транспортам разрешено проезжать на площадь Труда через улицу Ватутина, совершив разворот на перекрестке с улицей Котовского.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Проезд
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