Схема проезда по площади Труда в Новосибирске изменилась с 14 августа

Posted Сегодня, 21:06
Published Сегодня, 21:06
Modified Сегодня, 21:06
Updated Сегодня, 21:06
Изменения начнутдействовать с пяти часов утра и продлятся до окончания строительства нового моста через реку Обь.
Теперь все транспортные средства будут двигаться по левой стороне площади Труда (по часовой стрелке). При въезде с улицы Широкой со стороны улицы Ватутина или с улицы Станиславского, нужно будет следовать указанным направлениям.
Водителям, которые едут по улице Широкой со стороны улицы Троллейной, придется повернуть направо на улицу Станиславского, затем сделать разворот на перекрестке с улицей Котовского. Повернуть налево с улицы Широкой на площадь Труда запретят.
Грузовым транспортам разрешено проезжать на площадь Труда через улицу Ватутина, совершив разворот на перекрестке с улицей Котовского.