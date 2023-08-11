Схема проезда по площади Труда изменят в Новосибирске: дата, сроки, причина

Теперь движение ограничат по левой стороне площади Труда от улицы Широкой до Ватутина и при движении со Станиславского. Для того чтобы попасть на площадь Труда со стороны Троллейной, необходимо свернуть на улицу Станиславского и развернуться на перекрестке с улицей Котовского.