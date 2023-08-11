Схема проезда по площади Труда изменят в Новосибирске: дата, сроки, причина

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
С 14 августа в Новосибирске будет изменена схема движения на площади Труда. Эти ограничения будут действовать до завершения строительства мостового перехода через Обь в районе улицы Ипподромской.
Теперь движение ограничат по левой стороне площади Труда от улицы Широкой до Ватутина и при движении со Станиславского. Для того чтобы попасть на площадь Труда со стороны Троллейной, необходимо свернуть на улицу Станиславского и развернуться на перекрестке с улицей Котовского.
Проезд по площади Энергетиков останется без изменений. Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и информационных плакатов.