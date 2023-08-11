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Published Сегодня, 06:59

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Схема проезда меняется со следующей недели

Схема проезда по площади Труда изменят в Новосибирске: дата, сроки, причина

11 августа 2023, 06:59
Фото: atas.info
Схема проезда меняется со следующей недели

В Новосибирске с 14 августа изменят схему проезда по площади Труда

В Новосибирске изменится схема движения на площади Труда, сообщает пресс-центр мэрии. Ограничения будут действовать до окончания строительства моста через Обь в створе улицы Ипподромской.

С 14 августа в Новосибирске будет изменена схема движения на площади Труда. Эти ограничения будут действовать до завершения строительства мостового перехода через Обь в районе улицы Ипподромской.

Теперь движение ограничат по левой стороне площади Труда от улицы Широкой до Ватутина и при движении со Станиславского. Для того чтобы попасть на площадь Труда со стороны Троллейной, необходимо свернуть на улицу Станиславского и развернуться на перекрестке с улицей Котовского.

Проезд по площади Энергетиков останется без изменений. Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и информационных плакатов.

Схема дв. по пл. Труда
#Эмилия Губарева#Движение#Площадь Труда#Ограничения#Обь#Транспорт#Город#Новосибирск
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