atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Изображение материала

В Новосибирске на площади Труда изменят схему движения с 10 июня

14 мая 2023, 04:03
Фото: 2ГИС
Движение по площади Труда в Новосибирске будет полукольцами
Кольцевое движение на площади Труда в Новосибирске отменят с 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

Эта мера необходима для разгрузки транспортного потока и уменьшения уровня пробок на площади во время строительства четвертого моста через реку Обь. В настоящее время на дороге осуществляются работы по организации дренажа, ливневых канализаций и перекрытию, чтобы создать все условия для комфортного прохода транспорта.

После завершения обустройства проезжей части, с 31 июля, планируется внести дополнительные изменения в маршрут транспорта. Он будет ездить по полукольцу в три полосы по внешнему радиусу и в четыре на внутреннем.

Также будет изменена схема проезда трамваев. С 31 мая по 30 ноября они будут отклоняться от своего обычного маршрута и двигаться в обратном направлении на участке от кольца до поворота на улицу Ватутина.

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Общественный транспорт#Площадь Труда
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
11 мая 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
10 мая 07:38
Фейк или злой умысел: что известно про раздачу саженцев кедров в Новосибирске
12 мая 06:26
В гимназии №10 для бастующих третьеклассников в Новосибирске создадут отдельный класс
12 мая 05:50
Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
12 мая 04:59
Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске
11 мая 05:33