В Новосибирске на площади Труда изменят схему движения с 10 июня

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Эта мера необходима для разгрузки транспортного потока и уменьшения уровня пробок на площади во время строительства четвертого моста через реку Обь. В настоящее время на дороге осуществляются работы по организации дренажа, ливневых канализаций и перекрытию, чтобы создать все условия для комфортного прохода транспорта.
После завершения обустройства проезжей части, с 31 июля, планируется внести дополнительные изменения в маршрут транспорта. Он будет ездить по полукольцу в три полосы по внешнему радиусу и в четыре на внутреннем.
Также будет изменена схема проезда трамваев. С 31 мая по 30 ноября они будут отклоняться от своего обычного маршрута и двигаться в обратном направлении на участке от кольца до поворота на улицу Ватутина.