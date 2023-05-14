В Новосибирске на площади Труда изменят схему движения с 10 июня

Эта мера необходима для разгрузки транспортного потока и уменьшения уровня пробок на площади во время строительства четвертого моста через реку Обь. В настоящее время на дороге осуществляются работы по организации дренажа, ливневых канализаций и перекрытию, чтобы создать все условия для комфортного прохода транспорта.