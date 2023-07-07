«Только геи не включают поворотники», утверждал водитель из Новосибирска на пл. Труда

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В Телеграм-канале «АСТ-54» подписчики поделились нетипичной историей: по площади Труда проехал водитель, на автомобиле которого была приклеена наклейка про поворотники. Автомобилист утверждал (приклеив эту надпись), что только геи не включают поворотники.
«Категоричный в суждениях водитель проехал по площади Труда. Ну и где он не прав?», — говорится в публикации канала.
В комментариях новосибирцы начали иронизировать и шутить над этим инцидентом. Мы собрали самые интересные высказывания:
«БМВисты, на 90% реальные ненатуралы»;
«Полностью с ним солидна!!!»;
«забрали у нас радугу, а теперь добрались до ПОВОРОТНИКОВ что дальше?»;
«Так то по правилам ты его хоть в одинокой пустыне включить обязан»;
«А за рулем какой-нибудь мамкин пирожок в очках».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*