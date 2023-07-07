«Только геи не включают поворотники», утверждал водитель из Новосибирска на пл. Труда

В Телеграм-канале «АСТ-54» подписчики поделились нетипичной историей: по площади Труда проехал водитель, на автомобиле которого была приклеена наклейка про поворотники. Автомобилист утверждал (приклеив эту надпись), что только геи не включают поворотники.