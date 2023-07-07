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«Только геи не включают поворотники», утверждал водитель из Новосибирска на пл. Труда

7 июля 2023, 05:44
Фото: АСТ-54
Необычная надпись
В Ленинском районе новосибирцы заметили необычную картину: на автомобиле была наклейка, которая принижает тех, кто не включает поворотники во время движения.

В Телеграм-канале «АСТ-54» подписчики поделились нетипичной историей: по площади Труда проехал водитель, на автомобиле которого была приклеена наклейка про поворотники. Автомобилист утверждал (приклеив эту надпись), что только геи не включают поворотники.

«Категоричный в суждениях водитель проехал по площади Труда. Ну и где он не прав?», — говорится в публикации канала.

В комментариях новосибирцы начали иронизировать и шутить над этим инцидентом. Мы собрали самые интересные высказывания:

«БМВисты, на 90% реальные ненатуралы»;

«Полностью с ним солидна!!!»;

«забрали у нас радугу, а теперь добрались до ПОВОРОТНИКОВ что дальше?»;

«Так то по правилам ты его хоть в одинокой пустыне включить обязан»;

«А за рулем какой-нибудь мамкин пирожок в очках».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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