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Наглые водители движутся по улице Ленина — что ответили в мэрии?

1 июля 2023, 08:40
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Улицу Ленина сделали пешеходной до конца июля

В мэрии Новосибирска отреагировали на водителей в пешеходной зоне

Улица Ленина с 3 июня является пешеходной. Причиной является проведение фестиваля «Время цветов» в рамках празднования Дня города. Однако многие водители проезжают по улице, невзирая на запрет.

Как сообщает «НГС Новосибирск», в минувшую пятницу через пешеходную зону проехало несколько автомобилей. Автомобилисты отгоняли пешеходов клаксоном и двигались очень уверенно, не реагируя на возмущение отдыхающих.

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На ситуацию уже отреагировали в администрации города Новосибирска.

«Мы будем с этим разбираться. Через пешеходную зону имеет право передвигаться только транспорт обслуживания и принадлежащий магазинам на улице Ленина. Возможно, кто-то выдал автомобилистам пропуск», — заявила вице-мэр Анна Терешкова.

Ситуацией заинтересовались и в ГИБДД. Наглые водители будут выявлены и привлечены к ответственности.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Пешеходная зона#Водители
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