Наглые водители движутся по улице Ленина — что ответили в мэрии?

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Как сообщает «НГС Новосибирск», в минувшую пятницу через пешеходную зону проехало несколько автомобилей. Автомобилисты отгоняли пешеходов клаксоном и двигались очень уверенно, не реагируя на возмущение отдыхающих.
На ситуацию уже отреагировали в администрации города Новосибирска.
«Мы будем с этим разбираться. Через пешеходную зону имеет право передвигаться только транспорт обслуживания и принадлежащий магазинам на улице Ленина. Возможно, кто-то выдал автомобилистам пропуск», — заявила вице-мэр Анна Терешкова.
Ситуацией заинтересовались и в ГИБДД. Наглые водители будут выявлены и привлечены к ответственности.