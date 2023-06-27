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В мэрии Новосибирска склоняются к превращению улицы Ленина в местный Арбат

27 июня 2023, 05:36
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Улицу Ленина украсили и сделали пешеходной в честь празднования Дня города
По итогам июля, на время которого улица Ленина останется пешеходной, в мэрии рассмотрят вопрос о перекрытии проезжей части для движения транспорта на постоянной основе

В ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска 27 июня глава муниципалитета Анатолий Локоть заявил, что власти вновь рассматривают возможность придания улице Ленина в Центральном районе статуса пешеходной зоны.

«Совершенно очевидно, что складывается общественное мнение положительное к пешеходности этого Арбата, к развитию этого Арбата новосибирского. Окончательное решение будем принимать в конце месяца июля», — сказал Локоть.

Накануне мэр Новосибирска сообщил, что принято решение о продлении перекрытия улицы Ленина до конца июля, тогда как ранее планировалось, что пешеходная зона, украшенная цветами, просуществует там только до 10 июля.

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#Улица Ленина#Перекрытие#Пешеходная зона#Город#Новосибирск
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