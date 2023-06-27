Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска 27 июня глава муниципалитета Анатолий Локоть заявил, что власти вновь рассматривают возможность придания улице Ленина в Центральном районе статуса пешеходной зоны.
«Совершенно очевидно, что складывается общественное мнение положительное к пешеходности этого Арбата, к развитию этого Арбата новосибирского. Окончательное решение будем принимать в конце месяца июля», — сказал Локоть.
Накануне мэр Новосибирска сообщил, что принято решение о продлении перекрытия улицы Ленина до конца июля, тогда как ранее планировалось, что пешеходная зона, украшенная цветами, просуществует там только до 10 июля.