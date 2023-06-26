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В Новосибирске черный Mercedes проехал по пешеходной улице Ленина

26 июня 2023, 15:00
Фото: atas.info
Mercedes проехал по пешеходной улице Ленина в Новосибирске
Жителей Новосибирска возмутил водитель черного Mercedes, проехавший у цветочных клумб на перекрытой улице Ленина. Горожане сняли дебошира на видео.

Инцидент произошел 26 июня. Наглый водитель иномарки нарушил ПДД — он проехал по пешеходной улице. Там ранее проводили фестиваль цветов.

«Это хамло, а не водитель. Мало того, что недавно вандалы разгромили цветочные экспозиции, еще и этот гонщик по ним проехался. Он чуть людей не сбил, улица сейчас только для пешеходов», — пожаловались очевидцы.

Сибиряки надеются, что правоохранители найдут нарушителя. Им будет легко это сделать так, как на видео видны номера «Мерседеса».

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