В Новосибирске черный Mercedes проехал по пешеходной улице Ленина

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
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Инцидент произошел 26 июня. Наглый водитель иномарки нарушил ПДД — он проехал по пешеходной улице. Там ранее проводили фестиваль цветов.
«Это хамло, а не водитель. Мало того, что недавно вандалы разгромили цветочные экспозиции, еще и этот гонщик по ним проехался. Он чуть людей не сбил, улица сейчас только для пешеходов», — пожаловались очевидцы.
Сибиряки надеются, что правоохранители найдут нарушителя. Им будет легко это сделать так, как на видео видны номера «Мерседеса».