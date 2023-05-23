Как украсят улицу Ленина ко Дню Новосибирска – проект показала вице-мэр Терешкова

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Updated Сегодня, 01:16
Предполагается, что улица будет разделена на 4 блока, каждый из которых будет посвящен определенной тематике, связанной с временами года. Основные украшения – это цветы и арочные композиции.
Также на Ленина будут работать летние кафе. Посетителей ожидают различные развлекательные программы.
Период пешеходной улицы запланирован с 3 июня по 3 июля и будет ограничен участком дороги от площади Ленина до улицы Советской в связи с празднованием Дня города.