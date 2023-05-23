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Как украсят улицу Ленина ко Дню Новосибирска – проект показала вице-мэр Терешкова

23 мая 2023, 01:14
Фото: ТГ-Анна Терешкова/коллаж
Опубликован проект оформления улицы Ленина в Новосибирске

В Новосибирске пешеходную улицу Ленина украсят цветами ко Дню города

Главными атрибутами оформления улицы Ленина в честь Дня города в Новосибирске станут цветы. В своём Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова представила концепцию создания пешеходной зоны.

Предполагается, что улица будет разделена на 4 блока, каждый из которых будет посвящен определенной тематике, связанной с временами года. Основные украшения – это цветы и арочные композиции.

Также на Ленина будут работать летние кафе. Посетителей ожидают различные развлекательные программы.

Период пешеходной улицы запланирован с 3 июня по 3 июля и будет ограничен участком дороги от площади Ленина до улицы Советской в связи с празднованием Дня города.

Улицу Ленина сделают пешеходной из-за Дня города
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#Алина Шефер#День города#Улица Ленина#Цветы#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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