Парад Победы прошел на площади Ленина в Новосибирске 9 мая 2023

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Новосибирске прошел парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В параде участвовали около двух тысяч человек, включая военнослужащих, сотрудников различных служб и юнармейцев, а также были представлены военная техника и авиация.
Курсанты вынесли большую копию Знамени Победы, после чего стартовала трансляция фотографий героев войны в рамках акции "Бессмертный полк", которая в этом году проходит в онлайн-формате.
Полную программу на 9 мая в Новосибирске можно найти по ссылке.