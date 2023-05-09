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Published Сегодня, 06:04

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Парад Победы прошел на площади Ленина в Новосибирске 9 мая 2023

9 мая 2023, 06:04
Фото: atas.info
Парад прошел сегодня утром

В Новосибирске 9 мая прошел парад Победы на площади Ленина

Парад Победы прошел в Новосибирске 9 мая. Теперь в городе по плану идут другие мероприятия, о которых мы рассказывали в полной программе празднования Дня Победы.

В Новосибирске прошел парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В параде участвовали около двух тысяч человек, включая военнослужащих, сотрудников различных служб и юнармейцев, а также были представлены военная техника и авиация.

Курсанты вынесли большую копию Знамени Победы, после чего стартовала трансляция фотографий героев войны в рамках акции "Бессмертный полк", которая в этом году проходит в онлайн-формате.

Полную программу на 9 мая в Новосибирске можно найти по ссылке.

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