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Updated Сегодня, 02:42
Тысячи людей пришли на Парад Победы-2023, который начался с троекратного «Ура» и гимна Российской Федерации, после чего прошла рота почётного караула, курсанты военных училищ, «Юнармия», МЧС и другие.
По площади Ленина проехала военная техника. Первым появился знаменитый танк Т-34. Завершается военный парад, по традиции, проносом гигантской копии Знамя Победы.
Торжественные мероприятия пройдут по всей области, но в Новосибирске они самые масштабные – не только местные жители, но и сибиряки из других районов приехали на главную площадь.