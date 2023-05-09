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Толпы новосибирцев пришли на пл. Ленина: начался Парад Победы 9 мая

9 мая 2023, 02:42
Фото: atas.info
Толпы новосибирцев пришли посмотреть парад Победы

Тысячи новосибирцев собрались на площади Ленина: начался Парад Победы 9 мая

В Новосибирске 9 мая на площади Ленина началась торжественная программа в честь Дня Победы.

Тысячи людей пришли на Парад Победы-2023, который начался с троекратного «Ура» и гимна Российской Федерации, после чего прошла рота почётного караула, курсанты военных училищ, «Юнармия», МЧС и другие.

Парад Победы 2023Парад Победы 2023
Парад Победы 2023Парад Победы 2023
Парад Победы 2023Парад Победы 2023
Парад Победы 2023
Фото: atas.info

По площади Ленина проехала военная техника. Первым появился знаменитый танк Т-34. Завершается военный парад, по традиции, проносом гигантской копии Знамя Победы.

Традиционная программа на 9 МаяТрадиционная программа на 9 Мая
Традиционная программа на 9 МаяТрадиционная программа на 9 Мая
Традиционная программа на 9 МаяТрадиционная программа на 9 Мая
Традиционная программа на 9 Мая
Фото: atas.info

Торжественные мероприятия пройдут по всей области, но в Новосибирске они самые масштабные – не только местные жители, но и сибиряки из других районов приехали на главную площадь.

Парад начался утром Парад начался утром
Парад начался утром
Фото: atas.info
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