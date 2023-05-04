В дополнение к этому, фейерверки можно будет увидеть на мемориальном комплексе Монумент Славы, на стадионе «Локомотив» на улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» в Академгородке и на набережной ОбьГЭС.