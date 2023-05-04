Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о проведении салюта и фейерверков в честь Дня Победы 9 мая 2023 года на нескольких площадках. Главный военный артиллерийский салют пройдет на Михайловской набережной, фейерверк состоится также в центре города за Оперным театром у площади Ленина.
В 17:00 на площади Ленина начнется программа посвященная теме «Новосибирск – Город Трудовой доблести». В 21:55 запустят фейерверки возле НОВАТа.
Уточнить время начала праздничного салюта на Михайловской набережной мэр Анатолий Локоть попросил представителей Вооруженных сил РФ, присутствовавших на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы.
Военные ответили, что салют на Михайловской набережной начнется в 21.50. И продлится до 22.00.
В дополнение к этому, фейерверки можно будет увидеть на мемориальном комплексе Монумент Славы, на стадионе «Локомотив» на улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» в Академгородке и на набережной ОбьГЭС.