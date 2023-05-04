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Published Сегодня, 09:55

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Военные назвали точное время салюта в День Победы 9 Мая в Новосибирске

4 мая 2023, 09:55
Фото: 1MI
Фейерверки прогремят над Новосибирском

В Новосибирске военные уточнили время салюта на 9 Мая в День Победы

Уточненное время праздничного салюта в День Победы 2023 назвали 4 мая в мэрии Новосибирска на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о проведении салюта и фейерверков в честь Дня Победы 9 мая 2023 года на нескольких площадках. Главный военный артиллерийский салют пройдет на Михайловской набережной, фейерверк состоится также в центре города за Оперным театром у площади Ленина.

В 17:00 на площади Ленина начнется программа посвященная теме «Новосибирск – Город Трудовой доблести». В 21:55 запустят фейерверки возле НОВАТа.

Уточнить время начала праздничного салюта на Михайловской набережной мэр Анатолий Локоть попросил представителей Вооруженных сил РФ, присутствовавших на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы.

Военные ответили, что салют на Михайловской набережной начнется в 21.50. И продлится до 22.00.

В дополнение к этому, фейерверки можно будет увидеть на мемориальном комплексе Монумент Славы, на стадионе «Локомотив» на улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» в Академгородке и на набережной ОбьГЭС.

Полная программа празднования Дня Победы 9 мая 2023 в Новосибирске: время и место
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#Мэрия#Салют#9 мая#Общество#Город#Новосибирск#Эмилия Губарева#Программа#Фейерверк#День Победы
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