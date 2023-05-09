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Семь салютов 9 мая 2023 в Новосибирске: где самый большой и во сколько начало

9 мая 2023, 01:16. Обновлено в 03:43
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Главный салют 9 мая 2023 года будет на Михайловской набережной Оби.
Большой артиллерийский салют прогремит над Новосибирском 9 мая 2023 года на Михайловской набережной. Также новосибирцев порадуют фейерверки на шести площадках, включая Площадь Ленина в центре города. Где и во сколько смотреть салют в День Победы 2023 — читайте в материале Атас.Инфо.

Самый главный артиллерийский салют в Новосибирске 9 мая 2023 года

В соответствии с указом Минобороны Новосибирской области, главный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремит на Михайловской набережной в 21.50.

Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сразу после начала главного салюта в 21.55 будет запущен фейерверк в сквере «Тринадцатый трамвай» за Театром оперы и балета.

Салют вернулся на Площадь Ленина — теперь новосибирцам не обязательно ехать на «Речной вокзал», чтобы увидеть залпы салюта в честь Дня Победы. Тем, кто решит добираться после фейерверка общественным транспортом, важно учесть, что перед запуском фейерверка в 21:45 остановят движение трамвая №13, которое возобновится в 22:20. Кроме того, могут быть закрыты входы и выходы метро «Площадь Ленина» с 21.00 до 23.00 — решение о закрытии будет приниматься исходя из обстановки и количества людей у НОВАТ перед запуском фейерверка.

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Фейерверки в День Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске

Вечером 9 мая новосибирцев приглашают посмотреть фейерверки в нескольких районах города. Традиционно прогремит салют на площадке у Монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска. Здесь праздничные залпы фейерверка всегда собирают тысячи людей, поскольку большая открытая площадка дает возможность увидеть всю красоту салюта.

Еще одна площадка левобережья, где можно будет наблюдать салют — набережная ОбьГЭС. У памятника «Алеша-Сибиряк» на набережной ОбьГЭС достаточно места и открытого пространства для наблюдения праздничного фейерверка, поэтому сюда полюбоваться салютом приезжают не только жители окрестных микрорайонов, но и жители Краснообска, поселков Элитный, Юный Ленинец и Мичуринский.

В Первомайском районе фейерверк в честь Дня Победы можно будет увидеть на стадионе «Локомотив» на ул. Первомайская.

В Академгородке посмотреть фейерверк вечером 9 мая можно будет в Верхней зоне у ДК «Академия» на улице Ильича и в Нижней зоне на открытой площадке возле ТРК «Эдем».

Салют 9 мая 2023 в Новосибирске: кому лучше не смотреть фейерверк на набережной
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Наибольшее количество новосибирцев всегда собирается на Михайловской набережной, но есть несколько причин, по которым не всем будет комфортно смотреть салют на «Речном вокзале».

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