Салют вернулся на Площадь Ленина — теперь новосибирцам не обязательно ехать на «Речной вокзал», чтобы увидеть залпы салюта в честь Дня Победы. Тем, кто решит добираться после фейерверка общественным транспортом, важно учесть, что перед запуском фейерверка в 21:45 остановят движение трамвая №13, которое возобновится в 22:20. Кроме того, могут быть закрыты входы и выходы метро «Площадь Ленина» с 21.00 до 23.00 — решение о закрытии будет приниматься исходя из обстановки и количества людей у НОВАТ перед запуском фейерверка.