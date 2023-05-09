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В соответствии с указом Минобороны Новосибирской области, главный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремит на Михайловской набережной в 21.50.
Как рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сразу после начала главного салюта в 21.55 будет запущен фейерверк в сквере «Тринадцатый трамвай» за Театром оперы и балета.
Салют вернулся на Площадь Ленина — теперь новосибирцам не обязательно ехать на «Речной вокзал», чтобы увидеть залпы салюта в честь Дня Победы. Тем, кто решит добираться после фейерверка общественным транспортом, важно учесть, что перед запуском фейерверка в 21:45 остановят движение трамвая №13, которое возобновится в 22:20. Кроме того, могут быть закрыты входы и выходы метро «Площадь Ленина» с 21.00 до 23.00 — решение о закрытии будет приниматься исходя из обстановки и количества людей у НОВАТ перед запуском фейерверка.
Вечером 9 мая новосибирцев приглашают посмотреть фейерверки в нескольких районах города. Традиционно прогремит салют на площадке у Монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска. Здесь праздничные залпы фейерверка всегда собирают тысячи людей, поскольку большая открытая площадка дает возможность увидеть всю красоту салюта.
Еще одна площадка левобережья, где можно будет наблюдать салют — набережная ОбьГЭС. У памятника «Алеша-Сибиряк» на набережной ОбьГЭС достаточно места и открытого пространства для наблюдения праздничного фейерверка, поэтому сюда полюбоваться салютом приезжают не только жители окрестных микрорайонов, но и жители Краснообска, поселков Элитный, Юный Ленинец и Мичуринский.
В Первомайском районе фейерверк в честь Дня Победы можно будет увидеть на стадионе «Локомотив» на ул. Первомайская.
В Академгородке посмотреть фейерверк вечером 9 мая можно будет в Верхней зоне у ДК «Академия» на улице Ильича и в Нижней зоне на открытой площадке возле ТРК «Эдем».
Наибольшее количество новосибирцев всегда собирается на Михайловской набережной, но есть несколько причин, по которым не всем будет комфортно смотреть салют на «Речном вокзале».