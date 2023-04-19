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Бессмертный полк 9 мая 2023 – пять способов принять участие в Новосибирске

19 апреля 2023, 10:12
Фото: 1MI
Шествия Бессмертного полка в Новосибирске не будет 9 мая 2023

Как новосибирцы смогут поучаствовать в акции «Бессмертный полк-2023»

В 2023 году шествие в рамках акции «Бессмертный полк» в Новосибирске не состоится. Тем не менее, горожане смогут поучаствовать в памятном мероприятии в других форматах.

Как сообщили автор идеи движения «Бессмертный полк» Геннадий Иванов и депутат Госдумы РФ, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Елена Цунаева, главная суть акции – сохранение памяти. Поэтому любой из желающих увековечить память героя волен выбрать свой формат.

Новосибирцы могут разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны на автомобиле, одежде или прикрепив бейдж. Также портрет героя можно разместить 9 Мая на аватаре в социальной сети. С 24 апреля бесплатно распечатать футболку со снимком родственника станет возможным и в любом МФЦ. Кроме того, во всех образовательных и госучреждениях, а также на предприятиях организуют Стены Памяти с фотографиями ветеранов.

Организаторы предлагают рассказать всем о своем личном герое. Сообщения о ветеранах Бессмертный полк России разместит на всех своих ресурсах с хештегом #нашБессмертныйполк в течение года. Из фотографий праздника Дня Победы сделают видеоколлаж.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#День Победы#Бессмертный полк#ВОВ#Память#Официальный сайт#9 мая
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