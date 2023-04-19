Новосибирцы могут разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны на автомобиле, одежде или прикрепив бейдж. Также портрет героя можно разместить 9 Мая на аватаре в социальной сети. С 24 апреля бесплатно распечатать футболку со снимком родственника станет возможным и в любом МФЦ. Кроме того, во всех образовательных и госучреждениях, а также на предприятиях организуют Стены Памяти с фотографиями ветеранов.