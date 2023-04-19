Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Как сообщили автор идеи движения «Бессмертный полк» Геннадий Иванов и депутат Госдумы РФ, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Елена Цунаева, главная суть акции – сохранение памяти. Поэтому любой из желающих увековечить память героя волен выбрать свой формат.
Новосибирцы могут разместить портрет ветерана Великой Отечественной войны на автомобиле, одежде или прикрепив бейдж. Также портрет героя можно разместить 9 Мая на аватаре в социальной сети. С 24 апреля бесплатно распечатать футболку со снимком родственника станет возможным и в любом МФЦ. Кроме того, во всех образовательных и госучреждениях, а также на предприятиях организуют Стены Памяти с фотографиями ветеранов.
Организаторы предлагают рассказать всем о своем личном герое. Сообщения о ветеранах Бессмертный полк России разместит на всех своих ресурсах с хештегом #нашБессмертныйполк в течение года. Из фотографий праздника Дня Победы сделают видеоколлаж.