Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
9 Мая в День Победы могут запустить фейерверк в Новосибирске. Такую возможность не исключил мэр Анатолий Локоть. Проведение салюта назначает министр обороны, и столица Сибири входит в число городов, где обычно запускают фейерверк.
«Вечером, безусловно, будет салют. Тем более что мы, напоминаю, город трудовой доблести», — отметил градоначальник.
Также 5 и 7 мая пройдет репетиция парада. Там выступят воинские формирования, проедет военная техника. Не исключено приглашение любителей, у кого в личном имении есть техника военных лет.
Традиционно, на параде пронесут знамена сибирских подразделений, принимавших участие в ВОВ, пройдет Бессмертный полк, а также возложат цветы к вечному огню.