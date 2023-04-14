atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Изображение материала

Салют прогремит в День Победы 9 Мая в Новосибирске

14 апреля 2023, 05:27
Фото: 1MI
Возможность запуска большого салюта не исключил мэр

В Новосибирске запустят праздничный салют в День Победы 9 Мая

О планах празднования Дня Победы в Новосибирске сообщил мэр города Анатолий Локоть на встрече с журналистами 14 апреля.

9 Мая в День Победы могут запустить фейерверк в Новосибирске. Такую возможность не исключил мэр Анатолий Локоть. Проведение салюта назначает министр обороны, и столица Сибири входит в число городов, где обычно запускают фейерверк.

«Вечером, безусловно, будет салют. Тем более что мы, напоминаю, город трудовой доблести», — отметил градоначальник.

Также 5 и 7 мая пройдет репетиция парада. Там выступят воинские формирования, проедет военная техника. Не исключено приглашение любителей, у кого в личном имении есть техника военных лет.

Традиционно, на параде пронесут знамена сибирских подразделений, принимавших участие в ВОВ, пройдет Бессмертный полк, а также возложат цветы к вечному огню.

Новосибирцы на своих танках проедут по площади Ленина
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Салют#9 мая#День Победы#Общество#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
Сегодня, 01:33
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Вчера, 05:56
Названы имена артистов, которые приедут на фестиваль VK Fest в Новосибирске
Сегодня, 03:23
Майские праздники в Новосибирске: как и сколько отдыхаем в 2023 году
Вчера, 03:35
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
Сегодня, 05:01
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 01:45