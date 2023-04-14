Новосибирцы на своих танках проедут по площади Ленина

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Градоначальник рассказал о праздновании Дня Победы в Новосибирске 9 Мая. Уже известны даты тренировок перед парадом – 5 и 7 мая. На церемонии пройдут воинские формирования, а также проедет техника.
На патриотическое мероприятие позовут любителей, которые бы проехали на параде с собственной военной техникой. Конечно, многие из спецмашин уже не предназначены для каких-либо боевых действий, но все еще на ходу.
Также 9 Мая пронесут знамена сибирских подразделений, принимавших участие в ВОВ, сибиряки возложат цветы к вечному огню и пронесут портреты дедов в Бессмертном полку.