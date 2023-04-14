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Новосибирцы на своих танках проедут по площади Ленина

14 апреля 2023, 05:14
Фото: 1MI
На военной технике смогут выступить жители города в День Победы

Новосибирцы проедут по площади Ленина на своих танках в День Победы 9 Мая

По площади Ленина в центре Новосибирска могут проехать горожане на собственной военной технике, которая сохранилась с прошлых десятилетий. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами 14 апреля.

Градоначальник рассказал о праздновании Дня Победы в Новосибирске 9 Мая. Уже известны даты тренировок перед парадом – 5 и 7 мая. На церемонии пройдут воинские формирования, а также проедет техника.

На патриотическое мероприятие позовут любителей, которые бы проехали на параде с собственной военной техникой. Конечно, многие из спецмашин уже не предназначены для каких-либо боевых действий, но все еще на ходу.

Также 9 Мая пронесут знамена сибирских подразделений, принимавших участие в ВОВ, сибиряки возложат цветы к вечному огню и пронесут портреты дедов в Бессмертном полку.

Салюты ко Дню Победы 9 мая прогремят на двух площадках в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#9 мая#Парад#День Победы#Транспорт#Город#Общество#Культура#Новосибирск
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