Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Протяженность Михайловской набережной, где 9 мая состоится главный артиллерийский салют, примерно 2 км от отеля River Park до парка «Городское начало». Традиционно запуск производится с площадки у парка «Городское начало».
Люди во время салюта занимают все спуски к реке и все пространство вдоль берега. Большие деревья, мосты и строения на набережной очень сильно загораживают обзор. Михайловская набережная — это не открытая смотровая площадка и далеко не со всех мест будет хорошо видно. Тем более, что городские власти назвали еще шесть площадок, где состоятся фейерверки 9 мая 2023.
Тех, кто выберет наблюдать салют с Коммунального моста, стоит предупредить, что делать это опасно. В 2018 году водитель Honda CR-V на мосту отвлекся на салют, не справился с управлением и врезался в толпу людей — погибли женщина и трехлетний ребенок, еще несколько человек пострадали, в том числе, ребенок восьми лет.
Станцию метро «Речной вокзал» в этом году перекрывать не будут. Можно предположить, что тысячи людей ринутся в метро сразу после последних залпов салюта — толпа будет двигаться по двум переходам, наземному и подземному, а затем сконцентрируется в метро. Для пропуска большого потока пассажиров в метро выйдет дополнительно несколько контролеров с ручными сканерами - скорость потока пассажиров это может увеличить, но вряд ли это уменьшит плотность толпы.
Пойти домой после салюта на набережной пешком — не лучшая идея. В прошлом году все, кто добирался домой пешком, шли вдоль намертво вставшей автомобильной пробки.
Тем, кто приедет на машине, сначала придется найти парковку - небольшие пространства возле театра Старый дом, вдоль ул. Большевистская и возле Инских Холмов очень быстро займут, а после салюта с этих парковок будет проблематично выехать из-за пробок.
Водителям важно знать, что 9 мая с 21.00 до 22.30 9 мая для частного транспорта будут перекрыты участки улиц:
В местах скопления людей на массовых мероприятиях в Новосибирске выставляют дополнительное количество мобильных туалетов. Но неизвестно, сколько именно туалетов будет установлено на Михайловской набережной и можно ли будет к ним пробраться в случае необходимости сквозь толпу.
Все перечисленные сложности лишний раз доказывают, что посещение таких мероприятий, как большой салют на набережной некомфортно для маленьких детей и пожилых людей. Семьям с детьми лучше выбрать одну из площадок, где 9 мая также пройдут фейерверки, но не будет так много людей.