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Салют 9 мая 2023 в Новосибирске: кому лучше не смотреть фейерверк на набережной

8 мая 2023, 15:41
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Десятки тысяч новосибирцев собираются смотреть салют на набережной и на Площади Ленина
Празднование Дня Победы 9 мая 2023 завершится фейерверками на шести площадках Новосибирска и запуском военного артиллерийского салюта на Михайловской набережной. Именно там желающих посмотреть салют ждет большое количество сложностей — о них стоит знать заранее.

Плохой обзор из-за деревьев и строений на набережной

Протяженность Михайловской набережной, где 9 мая состоится главный артиллерийский салют, примерно 2 км от отеля River Park до парка «Городское начало». Традиционно запуск производится с площадки у парка «Городское начало».

Люди во время салюта занимают все спуски к реке и все пространство вдоль берега. Большие деревья, мосты и строения на набережной очень сильно загораживают обзор. Михайловская набережная — это не открытая смотровая площадка и далеко не со всех мест будет хорошо видно. Тем более, что городские власти назвали еще шесть площадок, где состоятся фейерверки 9 мая 2023.

Тех, кто выберет наблюдать салют с Коммунального моста, стоит предупредить, что делать это опасно. В 2018 году водитель Honda CR-V на мосту отвлекся на салют, не справился с управлением и врезался в толпу людей — погибли женщина и трехлетний ребенок, еще несколько человек пострадали, в том числе, ребенок восьми лет.

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Деревья загораживают обзор салюта на набережной.Деревья загораживают обзор салюта на набережной.
Деревья загораживают обзор салюта на набережной.
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Толпа в метро, перекрытые дороги и пробки после салюта

Станцию метро «Речной вокзал» в этом году перекрывать не будут. Можно предположить, что тысячи людей ринутся в метро сразу после последних залпов салюта — толпа будет двигаться по двум переходам, наземному и подземному, а затем сконцентрируется в метро. Для пропуска большого потока пассажиров в метро выйдет дополнительно несколько контролеров с ручными сканерами - скорость потока пассажиров это может увеличить, но вряд ли это уменьшит плотность толпы. 

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Пойти домой после салюта на набережной пешком — не лучшая идея. В прошлом году все, кто добирался домой пешком, шли вдоль намертво вставшей автомобильной пробки.

Тем, кто приедет на машине, сначала придется найти парковку - небольшие пространства возле театра Старый дом, вдоль ул. Большевистская и возле Инских Холмов очень быстро займут, а после салюта с этих парковок будет проблематично выехать из-за пробок.

Водителям важно знать, что 9 мая с 21.00 до 22.30 9 мая для частного транспорта будут перекрыты участки улиц:

  • по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской;
  • по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади им. профессора Лыщинского;
  • по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади им. профессора Лыщинского;
  • по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади им. профессора Лыщинского;
  • по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади им. профессора Лыщинского;
  • по эстакаде на площади Инженера Будагова.
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Проблема с туалетами

В местах скопления людей на массовых мероприятиях в Новосибирске выставляют дополнительное количество мобильных туалетов. Но неизвестно, сколько именно туалетов будет установлено на Михайловской набережной и можно ли будет к ним пробраться в случае необходимости сквозь толпу.

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Все перечисленные сложности лишний раз доказывают, что посещение таких мероприятий, как большой салют на набережной некомфортно для маленьких детей и пожилых людей. Семьям с детьми лучше выбрать одну из площадок, где 9 мая также пройдут фейерверки, но не будет так много людей. 

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