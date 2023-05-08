Люди во время салюта занимают все спуски к реке и все пространство вдоль берега. Большие деревья, мосты и строения на набережной очень сильно загораживают обзор. Михайловская набережная — это не открытая смотровая площадка и далеко не со всех мест будет хорошо видно. Тем более, что городские власти назвали еще шесть площадок, где состоятся фейерверки 9 мая 2023.