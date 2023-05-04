Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Станция новосибирского метрополитена "Речной вокзал" 9 мая весь день будет работать в обычном режиме. После завершения салюта, который начнется на Михайловской набережной в 22.00, руководство подземки не будет ограничивать входы в вестибюли станции.
"Будет усилен режим пропускной, дополнительно будут выведены люди, чтобы максимально быстро пропустить весь поток", - сообщил в ходе специального совещания в мэрии начальник городского управления пассажирских перевозок Владимир Кандауров.
Остается неопределенной ситуация с закрытием входов на станцию метро "Площадь Ленина". По словам Канадаурова, предполагается блокировка входных дверей 7.30 до 12.00 и с 21.00 до 23.00. Однако такие временные интервалы вызвали неудовольствие мэра Анатолий Локтя, который посчитал столь длительное закрытие станции неоправданным.
В итоге чиновники решили, что станция точно будет закрыта на время проведения военного парада, а в остальное время метрополитен будет руководствоваться указаниями оперативного штаба МВД.