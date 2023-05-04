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В Новосибирске горожан после салюта 9 мая в метро встретят контролеры со сканерами

4 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI
Обычно масштабные праздники на набережной заканчиваются давкой в метро

Станцию метро "Речной вокзал" в Новосибирске не будут закрывать 9 мая

Для того, чтобы избежать давки на станции метро "Речной вокзал" вечером 9 мая, к линии турникетов выведут контролеров с ручными сканерами. Так в метрополитене собираются ускорить проход пассажиров на станцию

Станция новосибирского метрополитена "Речной вокзал" 9 мая весь день будет работать в обычном режиме. После завершения салюта, который начнется на Михайловской набережной в 22.00, руководство подземки не будет ограничивать входы в вестибюли станции.

"Будет усилен режим пропускной, дополнительно будут выведены люди, чтобы максимально быстро пропустить весь поток",  - сообщил в ходе специального совещания в мэрии начальник городского управления пассажирских перевозок Владимир Кандауров.

Остается неопределенной ситуация с закрытием входов на станцию метро "Площадь Ленина". По словам Канадаурова, предполагается блокировка входных дверей 7.30 до 12.00 и с 21.00 до 23.00. Однако такие временные интервалы вызвали неудовольствие мэра Анатолий Локтя, который посчитал столь длительное закрытие станции неоправданным.

В итоге чиновники решили, что станция точно будет закрыта на время проведения военного парада, а в остальное время метрополитен будет руководствоваться указаниями оперативного штаба МВД.

 

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