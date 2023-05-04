Военные самолеты пролетят над Новосибирском 9 мая 2023 во время Парада Победы

Во время Парада Победы в небе над Новосибирском пролетят военные самолеты - такие планы обсуждались на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в мэрии города 4 мая. Показательный полет будет отрабатываться во время репетиции парада.