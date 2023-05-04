Военные самолеты пролетят над Новосибирском 9 мая 2023 во время Парада Победы

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Updated Сегодня, 11:03
Во время Парада Победы в небе над Новосибирском пролетят военные самолеты - такие планы обсуждались на заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в мэрии города 4 мая. Показательный полет будет отрабатываться во время репетиции парада.
«После завершения прохода военной техники пройдет Су-34, а за ним еще один самолет. Как и обговаривали, репетиция состоится 5 мая, нужно определиться по времени, чтобы не возникли накладки. Заявки поданы, все согласовано», - сообщил Шадринцев.
Отметим, Су-34 – это легендарный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов. На параде 9 мая он пролетит в небе над городом.
Напомним, два дня, 5 и 7 мая в центре Новосибирска военные проведут репетицию парада Победы. Для транспорта перекроют дороги на нескольких улицах на несколько часов.