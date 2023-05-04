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В Новосибирске на два дня - 5 и 7 мая - начнут временно закрывать центральные улицы для репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города. Ограничение будет действовать с 18:30 до 22:30 5 мая и с 7:00 до 12:30 7 мая.
В целях подготовки к празднованию 9 Мая, муниципалитет перекроет центральные улицы для проведения репетиции Парада Победы в Новосибирске. Будут закрыты следующие дороги:
Уточняется, что перекрытие ограничит проезд машин и будет продолжаться на протяжении указанных дней и времени. Подробный план перекрытия дорог можно найти на сайте мэрии.