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Репетиция парада 5 мая 2023 в Новосибирске: когда начнется и какие улицы перекроют

4 мая 2023, 05:00
Фото: Павел Мирошников
Центральные улицы перекроют ради репетиции
На момент репетиции парада Победы к 9 Мая в Новосибирске начнут перекрывать дороги. Рассказываем, во сколько закроют центральные улицы.

В Новосибирске на два дня - 5 и 7 мая - начнут временно закрывать центральные улицы для репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города. Ограничение будет действовать с 18:30 до 22:30 5 мая и с 7:00 до 12:30 7 мая.

В целях подготовки к празднованию 9 Мая, муниципалитет перекроет центральные улицы для проведения репетиции Парада Победы в Новосибирске. Будут закрыты следующие дороги:

  • Красный проспект от Фабричной до Гоголя, а также прилегающие улицы: Державина, Фрунзе, Романова, Потанинской, Трудовой, Орджоникидзе и Ядринцева будут закрыты для проезда.
  • Участок от Советской до Мичурина и Каменской, а также улица Ленина от площади Ленина до Советской также будут недоступны для автомобилей.

Уточняется, что перекрытие ограничит проезд машин и будет продолжаться на протяжении указанных дней и времени. Подробный план перекрытия дорог можно найти на сайте мэрии.

Какие улицы и во сколько перекроют на репетицию и парад Победы 9 Мая в Новосибирске
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