Метро на площади Ленина закроют в Новосибирске во время репетиции парада 5 мая

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Во время первой репетиции парада Победы 5 мая в Новосибирске закроют станцию метро «Площадь Ленина».
Об этом сообщил замначальника департамента управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.
Кроме того, в центре перекроют главные улицы. Произойдет это 5 мая с 18:30 до 22:30. Актуальный список можно посмотреть по ссылке.
Во время парада и салюта 9 Мая также перекроют метро на площади Ленина.
Напомним, также ранее было названо точное время запуска салюта в Новосибирске. Смотрите, где прогремят фейерверки.