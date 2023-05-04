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Метро на площади Ленина закроют в Новосибирске во время репетиции парада 5 мая

4 мая 2023, 10:07
Фото: atas.info
Метро закроют на время

В Новосибирске закроют метро на площади Ленина во время репетиции парада 5 мая

Метро на площади Ленина перекроют ради репетиции парада к 9 Мая в Новосибирске 5 мая. Об этом стало известно 4 мая на заседании оргкомитета по организации мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Победы.

Во время первой репетиции парада Победы 5 мая в Новосибирске закроют станцию метро «Площадь Ленина».

Об этом сообщил замначальника департамента управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров.

Кроме того, в центре перекроют главные улицы.  Произойдет это 5 мая с 18:30 до 22:30. Актуальный список можно посмотреть по ссылке.

Во время парада и салюта 9 Мая также перекроют метро на площади Ленина. 

Напомним, также ранее было названо точное время запуска салюта в Новосибирске. Смотрите, где прогремят фейерверки. 

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#Метро#Новосибирское метро#9 мая#Парад#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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