9 мая 2023 года в Новосибирске вводятся частичные ограничения на реализацию алкогольных напитков. Всего определены 16 территорий, на которых предполагается проведение различных общественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. В магазинах и заведениях общепита, которые расположены в границах этих участков, продавать алкоголь будет запрещено, а летние веранды кафе и ресторанов должны будут прекратить работу не позднее 23 часов.