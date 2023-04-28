Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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«Главный салют у нас один. Проводится он будет на Михайловской набережной. Там уже установлены орудия. Также в это же время, будем стараться синхронно, запустить фейерверки с площади Ленина», - заявил глава Новосибирска.
Кроме того, мэр отметил, что фейерверки сибиряки посмотрят на мемориальном комплексе Монумент Славы, на стадионе «Локомотив», на улице Первомайской. Также запустят в небо залпы у ДК «Академия» и ТРК «Эдем» в Академгородке, еще на набережной ОбьГЭСа.
Напомним, ранее Atas.info публиковал полную программу празднования Дня Победы в Новосибирске. С ней можно ознакомиться в нашем материале.