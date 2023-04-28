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Места салютов и фейерверков 9 мая 2023 назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть

28 апреля 2023, 05:40
Фото: atas.info

Залпы салютов в честь Дня Победы 9 мая запустят в нескольких местах в Новосибирске.

Залпы салютов в честь Дня Победы 9 мая 2023 прогремят на нескольких площадках в Новосибирске. Их перечислил мэр Анатолий Локоть во время онлайн встречи с журналистами 28 апреля.

«Главный салют у нас один. Проводится он будет на Михайловской набережной. Там уже установлены орудия. Также в это же время, будем стараться синхронно, запустить фейерверки с площади Ленина», - заявил глава Новосибирска.

Кроме того, мэр отметил, что фейерверки сибиряки посмотрят на мемориальном комплексе Монумент Славы, на стадионе «Локомотив», на улице Первомайской. Также запустят в небо залпы у ДК «Академия» и ТРК «Эдем» в Академгородке, еще на набережной ОбьГЭСа.

Напомним, ранее Atas.info публиковал полную программу празднования Дня Победы в Новосибирске. С ней можно ознакомиться в нашем материале.

В Новосибирске опубликовали полную программу празднования Дня Победы 9 мая 2023
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#Алина Шефер#Салют#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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