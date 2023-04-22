Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
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Updated Сегодня, 02:36
Цикл праздничных мероприятий начнется с акции «Окна Победы» и «Георгиевской ленточки». Международный «Диктант Победы», уроки мужества, научно-практические конференции, акции, конкурсы и фестивали ко Дню Победы пройдут в образовательных учреждениях Новосибирска.
Акция «Бессмертный полк» будет изменена в 2023 году – вместо шествия фотографии героев ВОВ будут транслироваться на экранах стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» и на площади Ленина.
В рамках акции «Герои с нами» любой желающий может напечатать портрет своего героя ВОВ на футболке и надеть его в День Победы. Новый формат «Портрета героя на сердце» предлагает также изготовить бейдж с фото ветерана и информацией о нем.
Ветеранов в Новосибирске поздравят торжественным собранием и праздничным концертом в новосибирском театре оперы и балета. 9 мая состоится военный парад, акция «Бессмертный автополк», возложение цветов к Вечному огню, а также пройдут праздничные программы и легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. С. Покрышкина.
Вечером два салюта – фейерверк и артиллерийский – запустят в Новосибирске. Начало в 21.50 9 мая 2023 года.