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В Новосибирске опубликовали полную программу празднования Дня Победы 9 мая 2023

22 апреля 2023, 02:34
Фото: atas.info
Опубликована программа Дня Победы в Новосибирске
В Новосибирске представлена полная программа празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Она включает целый ряд традиционных и новых мероприятий.

Цикл праздничных мероприятий начнется с акции «Окна Победы» и «Георгиевской ленточки». Международный «Диктант Победы», уроки мужества, научно-практические конференции, акции, конкурсы и фестивали ко Дню Победы пройдут в образовательных учреждениях Новосибирска.

Акция «Бессмертный полк» будет изменена в 2023 году – вместо шествия фотографии героев ВОВ будут транслироваться на экранах стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» и на площади Ленина.

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В рамках акции «Герои с нами» любой желающий может напечатать портрет своего героя ВОВ на футболке и надеть его в День Победы. Новый формат «Портрета героя на сердце» предлагает также изготовить бейдж с фото ветерана и информацией о нем.

Ветеранов в Новосибирске поздравят торжественным собранием и праздничным концертом в новосибирском театре оперы и балета. 9 мая состоится военный парад, акция «Бессмертный автополк», возложение цветов к Вечному огню, а также пройдут праздничные программы и легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации А. С. Покрышкина.

Вечером два салюта – фейерверк и артиллерийский – запустят в Новосибирске. Начало в 21.50 9 мая 2023 года.

#Алина Шефер#День Победы#Программа#Праздник#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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