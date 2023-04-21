Переиграли отмену: в Новосибирске выбрали новый формат «Бессмертного полка»-2023

В Новосибирске «Бессмертный полк» проведут в оригинальном формате

Традиционную акцию «Бессмертный полк» в Новосибирске проведут в виртуальном формате в День Победы 9 мая 2023 года. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на онлайн встрече с журналистами 21 апреля.