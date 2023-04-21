Переиграли отмену: в Новосибирске выбрали новый формат «Бессмертного полка»-2023

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
«Сегодня активно обсуждают формат проведения шествия «Бессмертный полк», которое отменили по всей России. Это решение было принято главным штабом в Москве. Но мы решили все же провести акцию, но в виртуальном формате», - сообщил градоначальник.
Локоть объяснил, что в 11:00 часов 9 мая на экране стелы «Город Трудовой доблести» появятся имена и фотографии героев ВОВ. Их будет транслировать Музей Новосибирска.
«На электронном панно начнут крутить портреты наших близких, которые воевали. Каждый может попросить музей разместить своего героя», - заключил мэр.
Напомним, традиционное шествие с портретами ветеранов колонной «Бессмертного полка» в Новосибирске отменили в целях безопасности.