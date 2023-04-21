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Переиграли отмену: в Новосибирске выбрали новый формат «Бессмертного полка»-2023

21 апреля 2023, 07:44
Фото: 1MI
«Бессмертный полк» в Новосибирске проведут в виртуальном формате

В Новосибирске «Бессмертный полк» проведут в оригинальном формате

Традиционную акцию «Бессмертный полк» в Новосибирске проведут в виртуальном формате в День Победы 9 мая 2023 года. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на онлайн встрече с журналистами 21 апреля.
«Сегодня активно обсуждают формат проведения шествия «Бессмертный полк», которое отменили по всей России. Это решение было принято главным штабом в Москве. Но мы решили все же провести акцию, но в виртуальном формате», - сообщил градоначальник.

Локоть объяснил, что в 11:00 часов 9 мая на экране стелы «Город Трудовой доблести» появятся имена и фотографии героев ВОВ. Их будет транслировать Музей Новосибирска.

«На электронном панно начнут крутить портреты наших близких, которые воевали. Каждый может попросить музей разместить своего героя», - заключил мэр.

Напомним, традиционное шествие с портретами ветеранов колонной «Бессмертного полка» в Новосибирске отменили в целях безопасности.

Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие
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#Алина Шефер#Мэр#Бессмертный полк#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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