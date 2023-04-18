Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
День Победы в этом году обойдется без традиционной акции «Бессмертный полк» в целях безопасности горожан. Почтить память героев предложили размещением символики и портретов воевавших дедов на одежде, автомобилях.
Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов в разговоре с корреспондентом Atas.info сообщил, что информацию о возможной отмене шествия «Бессмертный полк» в мэрии уже знают. Городские власти будут ее проверять, и позже прокомментируют.
Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что уже подготовились к акции и даже продумали маршрут «Бессмертного полка» в 2023 году. Последний раз шествие отменяли в пандемию коронавируса и многие сибиряки ждали, когда им позволят пронести по центру города портрет родственника - героя ВОВ.