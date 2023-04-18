Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что уже подготовились к акции и даже продумали маршрут «Бессмертного полка» в 2023 году. Последний раз шествие отменяли в пандемию коронавируса и многие сибиряки ждали, когда им позволят пронести по центру города портрет родственника - героя ВОВ.