atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Изображение материала

Новый формат Бессмертного полка 2023: в Новосибирске отменят шествие

18 апреля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Бессмертный полк проведут в новом формате в Новосибирске

В Новосибирске отменят традиционное шествие «Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертный полк»-2023 отменят в Новосибирске. По всей стране акцию проведут в новом формате, заявила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

День Победы в этом году обойдется без традиционной акции «Бессмертный полк» в целях безопасности горожан. Почтить память героев предложили размещением символики и портретов воевавших дедов на одежде, автомобилях.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов в разговоре с корреспондентом Atas.info сообщил, что информацию о возможной отмене шествия «Бессмертный полк» в мэрии уже знают. Городские власти будут ее проверять, и позже прокомментируют.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что уже подготовились к акции и даже продумали маршрут «Бессмертного полка» в 2023 году. Последний раз шествие отменяли в пандемию коронавируса и многие сибиряки ждали, когда им позволят пронести по центру города портрет родственника - героя ВОВ.

В Новосибирске назван маршрут "Бессмертного полка" 9 мая 2023 года
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Бессмертный полк#Шествие#День Победы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Кто такой Алексей Джулай: депутатство, строительный бизнес и судебные иски
16 апреля 07:18
18+. Что известно о насмерть замерзшей женщине под Новосибирском – обсуждают изнасилование
Сегодня, 07:49
Микрорайон "Клюквенный" не заинтересовал застройщиков: итоги первого этапа торгов
Сегодня, 06:42
Названы шокирующие подробности, как школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске
Сегодня, 06:09
Пикет против уничтожения исторического наследия прошел в центре Новосибирска
Сегодня, 06:03