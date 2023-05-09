Самый важный праздник для каждого россиянина – День Победы 9 мая 2023 года - встретят в Новосибирске с большим размахом. Горожан и гостей сибирской столицы ждут различные патриотические концерты и акция «Бессмертный полк», а также парад и салюты. Уточненное расписание программ – на Atas.info.

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Сюжет День Победы в Новосибирске 9 мая 2023