Posted Вчера, 22:58
Published Вчера, 22:58
Modified Вчера, 22:58
Updated Вчера, 22:58
Целые семьи, бабушки, дедушки, дети, молодежь выйдут сегодня на улицы города, чтобы увидеть грандиозный парад военной техники, посетить выставки, посмотреть на салют, спеть и потанцевать.
8 мая 2023 года новосибирцы почтили память героев Великой Отечественной войны на акции «Свеча памяти». Они зажгли свечи возле мемориалов и памятников воинам, возложили цветы.
За несколько дней до празднования 78-годовщины Победы в ВОВ в Новосибирске улицы проверяли правоохранители и саперы с собаками. В частности, они осматривали канализационные люки. Эта операция происходила в целях безопасности сибиряков.
А 5 мая по центральной улице Новосибирска проехала колонна военной техники – военные репетировали парад Победы. Многие горожане уже успели насладиться этим зрелищем, но с нетерпением ждали сегодняшний день, чтобы посмотреть на все виды вооружения.
В рамках безопасности 9 мая новосибирцам запретили покупать алкоголь – торговля пивом, вином, водкой полностью приостановится практически во всем регионе.
Еще одним важным запретом стало использование квадрокоптеров. С беспилотников сегодня нельзя снимать парад и улицы мегаполиса.
В главный праздничный день – 9 мая 2023 года – состоится парад Победы на площади Ленина в 10:00. Сотни военных промаршируют строем по центру города под звуки артиллерийского салюта. Промчатся на радость зрителям танки, БТРы, а облака в небе развеют самолеты СУ-34 и ТВС-2МС.
Пока точно неизвестно, какую технику покажут новосибирцам на параде – это будет сюрпризом. Но мы можем вспомнить, что в прошлом году участвовали более 40 единиц боевой техники: БТР-80, БТР-82АМ, легендарный танк Т-34, БМ-21 «Град», Р-416ГМ, «Редут-2УС» и С-400 «Триумф». Также в небе пролетят Су-34 и другие самолеты.
Бессмертный полк начнется в 10:40 песней хора на площади Ленина и выносом флагов страны. Флаг города трудовой доблести понесут 40 молодых людей.
Но в этот раз будет не шествие, а нечто новое, современное. Фотографии своих героев ВОВ новосибирцы не понесут в руках, а передадут на экраны стелы «Город трудовой доблести».
Горожане, как известно, отправили в мэрию свыше 150 тысяч портретов ветеранов ВОВ. Специалисты собрали из них фильм на 3 часа. Трансляция будет идти до полуночи на стеле, а на других экранах города до 15:00.
Шествие со стендами уже отменяли в Новосибирске, когда бушевал по миру коронавирус. Тогда сибиряки делились историями своих героев в соцсетях. Также людям предложили напечатать портреты на футболках.
Далее можно посетить праздничную программу «Новосибирск. Во имя Победы!» в Первомайском сквере, легкоатлетическую эстафету памяти маршала Александра Покрышкина и культурные мероприятия (выставки картин, документальные фильмы, концерты).
Главный концерт начнется на площади Ленина в 17:00 и продлится до 22:00. Кроме того, в НОВАТе пройдет концерт с ценой билетов 1000 рублей.
Окончание празднования Дня Победы будет украшено праздничными фейерверками и салютом. Новосибирцы соберутся на площадке за оперным театром и посмотрят фееричное шоу – в 21:50.
Самый масштабный и главный салют прогремит на Михайловской набережной Оби в 21:50.