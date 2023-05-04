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На 9 мая в Новосибирске запретят беспилотники

4 мая 2023, 06:00
Фото: Павел Мирошников
На 9 мая в Новосибирске не будет беспилотников

На 9 мая в Новосибирске запретят беспилотники

В День Победы в Новосибирске усилят меры безопасности. Журналистам и блогерам запретят сьемку с беспилотников.
«Меры безопасности повысят. Любое использование беспилотных летательных аппаратов будет запрещено», - цитирует «НГС Новосибирск» руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергея Нешумова.

При этом запрет коснется как зрителей, так и представителей средств массовой информации и видеоблогеров, которые будут вести прямую трансляцию парада Победы.

#Город#Александр Ляхов#День Победы#9 мая#Парад#Беспилотники#Новосибирск
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