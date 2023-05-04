На 9 мая в Новосибирске запретят беспилотники

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:12
«Меры безопасности повысят. Любое использование беспилотных летательных аппаратов будет запрещено», - цитирует «НГС Новосибирск» руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и Правительства Новосибирской области Сергея Нешумова.
При этом запрет коснется как зрителей, так и представителей средств массовой информации и видеоблогеров, которые будут вести прямую трансляцию парада Победы.