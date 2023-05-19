Улицу Ленина сделают пешеходной из-за Дня города

Как сообщает «НДН-Инфо», планируется закрыть участок от площади Ленина до улицы Советской. Проезд должен быть закрыт с 3 июня до 3 июля. Причиной перекрытия площади Ленина является необходимость обеспечения безопасности дорожного движения на период подготовительных мероприятий. В это время по площади Ленина смогут ездить только автомобили медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб.