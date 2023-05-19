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Улицу Ленина сделают пешеходной из-за Дня города

19 мая 2023, 11:01
Фото: atas.info
Улицу Ленина закроют от транспорта из-за Дня города

В Новосибирске улицу Ленина пешеходной из-за Дня города

В Новосибирске хотят закрыть улицу Ленина от движения транспорта. Причина – подготовка к празднованию Дня города.

Как сообщает «НДН-Инфо», планируется закрыть участок от площади Ленина до улицы Советской. Проезд должен быть закрыт с 3 июня до 3 июля. Причиной перекрытия площади Ленина является необходимость обеспечения безопасности дорожного движения на период подготовительных мероприятий.  В это время по площади Ленина смогут ездить только автомобили медицинских, коммунальных и аварийно-спасательных служб.

Стоит отметить, что улицу Ленина уже делали пешеходной в прошлом году из-за новогодних праздников. После возмущения общественности прокуратурой была выявлены нарушения при блокировке движения.

Украсят цветами: в Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на День города
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#Город#Новосибирск#Александр Ляхов#День города#Мэрия Новосибирска
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