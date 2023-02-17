Украсят цветами: в Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на День города

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По словам вице-мэра, проезд по улице Ленина перекроют на время празднования Дня города в Новосибирске. Праздник состоится 25 июня. В эту дату городу исполнится 130 лет.
Летом главную улицу украсят цветами и фонарями. Украшения установят на подвесном потолке, где раньше была новогодняя иллюминация.
Улицу Ленина открыли для проезда 10 февраля. Проезд был закрыт с осени прошлого года. Улицу сделали пешеходной в рамках программы «Новосибирск – новогодняя столица России».
В конце января рабочие убрали иллюминацию и арку, с которыми новосибирцы делали тысячи фотографий, а гости восхищались видами города на Новый год.
Напомним, ранее идею сделать улицу Ленина пешеходной поддержал мэр Анатолий Локоть. Для этого даже разработал дизайн-проект.