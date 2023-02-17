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Published Сегодня, 01:39

Modified Сегодня, 01:41

Updated Сегодня, 01:41

Украсят цветами: в Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на День города

17 февраля 2023, 01:39
Фото: atas.info
В День города новосибирцы смогут пройтись по улице Ленина

Улицу Ленина в Новосибирске сделают пешеходной на День города 25 июня

Вновь сделают пешеходной улицу Ленина в Новосибирске, о чем во время конференции с журналистами сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

По словам вице-мэра, проезд по улице Ленина перекроют на время празднования Дня города в Новосибирске. Праздник состоится 25 июня. В эту дату городу исполнится 130 лет.

Летом главную улицу украсят цветами и фонарями. Украшения установят на подвесном потолке, где раньше была новогодняя иллюминация.

Улицу Ленина открыли для проезда 10 февраля. Проезд был закрыт с осени прошлого года. Улицу сделали пешеходной в рамках программы «Новосибирск – новогодняя столица России».

В конце января рабочие убрали иллюминацию и арку, с которыми новосибирцы делали тысячи фотографий, а гости восхищались видами города на Новый год.

Напомним, ранее идею сделать улицу Ленина пешеходной поддержал мэр Анатолий Локоть. Для этого даже разработал дизайн-проект.

Пешеходной улице Ленина быть. Мэр Новосибирска поддержал идею
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#Эмилия Губарева#Ленина#Улица Ленина#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск
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