Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Во время пресс-конференции 16 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что для создания пешеходной зоны необходимо одобрение региональных властей.
Некоторые договоренности уже существуют, но раскрывать все идеи глава города не стал. Однако уже стало известно, что для пешеходной улицы Ленина готов дизайн-проект.
«Действительно, положительные впечатления есть, много очень отзывов. В том числе получил письмо от строительного сообщества, все поддерживают эту идею и даже обещают какую-то помощь. Здесь нам необходимо прежде всего одобрение на уровне субъекта», — сказал Локоть.
Стоит напомнить, что улицу Ленина сделали пешеходной еще в ноябре 2022 года. Такую задумку осуществили в рамках программы «Новосибирск – новогодняя столица России».
Перекрытие движения тогда возмутило автомобилистов. В городе были пробки, так как приходилось объезжать через другие улицы. Открыли проезд только 10 февраля.