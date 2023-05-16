В Новосибирске бомбоубежище на Ленина отремонтируют за 627 тысяч рублей

Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, провести монтаж систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и проверить коммуникации на работоспособность. Заявки на участие в конкурсе от подрядных организаций принимают до 25 мая текущего года. Всего на ремонтное обновление бомбоубежища запланировано 45 дней.