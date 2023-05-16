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В Новосибирске бомбоубежище на Ленина отремонтируют за 627 тысяч рублей

16 мая 2023, 04:09
Фото: 1MI
Бомбоубежище отремонтируют на бюджетные день в Новосибирске
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска планирует отремонтировать бомбоубежище на Ленина, 18. Из бюджета города на эти цели готовы выделить 626,5 тысяч рублей.

Информация о поиске подрядчика опубликована на сайте госзакупок. Судя по документам, защитное сооружение гражданской обороны включает в себя площадь в 104,7 квадратных метров.

Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, провести монтаж систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и проверить коммуникации на работоспособность. Заявки на участие в конкурсе от подрядных организаций принимают до 25 мая текущего года. Всего на ремонтное обновление бомбоубежища запланировано 45 дней.

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Напомним, ранее в Новосибирске задержали и арестовали молодого человека, подозреваемого в диверсии. Он мог поджечь за вознаграждение самолет Су-24 на авиазаводе им. Чкалова.

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