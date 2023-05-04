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В Новосибирске отремонтируют бомбоубежище на Урицкого за полмиллиона рублей

4 мая 2023, 02:35
Фото: 1MI
Бомбоубежище отремонтируют в Новосибирске
Власти Новосибирска ищут подрядчика для ремонта бомбоубежища в Железнодорожном районе. Объявление появилось на сайте госзакупок.

Согласно документу, отремонтируют сооружения гражданской обороны на улице Урицкого за 570 тысяч рублей. Заказчиком выступает департамент земельных и имущественных отношений.

Подрядчик должен будет провести ремонт в помещении, выполнить работы по вентиляции, водоснабжению, электроснабжению и проверке их работ. Заявки принимаются до 15 мая, а исполнительный период составляет 45 дней.

Ранее, в Новосибирске проводили торги на ремонт трех бомбоубежищ в Железнодорожном, Центральном и Советском районах за 3,5 миллиона рублей.

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Напомним, в 2022 году мэрия узнала об исчезновении 9 бомбоубежищ в Новосибирске. 

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#Алина Шефер#Бомбоубежище#Ремонт#Госзакупки#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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