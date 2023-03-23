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Более 2 млн рублей потратит мэрия Новосибирска на ремонт бомбоубежищ

23 марта 2023, 10:08
Фото: freepik.com
Власти обязаны поддерживать убежища в надлежащем состоянии
Муниципалитет намерен отремонтировать четыре небольших бомбоубежища в центре города и в поселке Пашино. Соответствующий тенедер размещен на портале госзакупок

Департамент имущества и земельных отношений мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на ремонт муниципальных бомбоубежищ. Три из них расположены в центральной части города, в подвалах жилых домов на улицах Чаплыгина, Вокзальная магистраль и Лермонтова. Еще одно – на улице Новоуральская в поселке Пашино. Это небольшие защитные сооружения площадью около 100 квадратных метров.

Победителю конкурса необходимо будет выполнить новую стяжку пола, оштукатурить и покрасить стены, очистить двери, провести реконструкцию систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и системы воздухозабора.

Суммарно начальная общая стоимость всех четырех контрактов составляет 2,128 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.

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#Мэрия#Ремонт#Бомбоубежище#Город#Новосибирск
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