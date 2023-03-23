Департамент имущества и земельных отношений мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на ремонт муниципальных бомбоубежищ. Три из них расположены в центральной части города, в подвалах жилых домов на улицах Чаплыгина, Вокзальная магистраль и Лермонтова. Еще одно – на улице Новоуральская в поселке Пашино. Это небольшие защитные сооружения площадью около 100 квадратных метров.