Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Департамент имущества и земельных отношений мэрии Новосибирска объявил электронный аукцион на ремонт муниципальных бомбоубежищ. Три из них расположены в центральной части города, в подвалах жилых домов на улицах Чаплыгина, Вокзальная магистраль и Лермонтова. Еще одно – на улице Новоуральская в поселке Пашино. Это небольшие защитные сооружения площадью около 100 квадратных метров.
Победителю конкурса необходимо будет выполнить новую стяжку пола, оштукатурить и покрасить стены, очистить двери, провести реконструкцию систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и системы воздухозабора.
Суммарно начальная общая стоимость всех четырех контрактов составляет 2,128 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.