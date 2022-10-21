Речь идет о защитных сооружениях площадью 129,4 и 129, 7 кв. м в подвале жилого дома по адресу: Красный пр-т., 161. Судя по описанию закупки, им требуется капитальный ремонт.
В убежищах планируется установить системы электроснабжения, подачи и отведения воды. Также требуется провести многочисленные строительные работы: выровнять, оштукатурить, покрасить пол и стены, “подмазать” разрушенные участки штукатурки на потолке, починить вентиляцию, демонтировать старые и поставить новые двери, обновить краску на радиаторах отопления.
Ремонт должен быть сделан в сжатые сроки - на приведение сооружений в порядок дается всего месяц. В настоящее время тендеры проходят этап «Работа комиссии».
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