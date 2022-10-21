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Долго не высидишь: в бомбоубежищах Новосибирска нет ни света, ни воды

Сегодня, 08:59
Фото: PxHere
заброшенное бомбоубежище

Власти Новосибирска потратят более 870 тыс. рублей на ремонт бомбоубежищ

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска заказал ремонт двух убежищ для гражданского населения, соответствующие тендеры на 427 тыс. и 445 тыс. рублей опубликованы на портале "Госзакупки"

Речь идет о защитных сооружениях площадью 129,4 и 129, 7 кв. м в подвале жилого дома по адресу: Красный пр-т., 161. Судя по описанию закупки, им требуется капитальный ремонт.

В убежищах планируется установить системы электроснабжения, подачи и отведения воды. Также требуется провести многочисленные строительные работы: выровнять, оштукатурить, покрасить пол и стены, “подмазать” разрушенные участки штукатурки на потолке, починить вентиляцию, демонтировать старые и поставить новые двери, обновить краску на радиаторах отопления.

Ремонт должен быть сделан в сжатые сроки - на приведение сооружений в порядок дается всего месяц. В настоящее время тендеры проходят этап «Работа комиссии».

Ранее журналисты Atas.info разбирались, что должно лежать в тревожном чемоданчике, и подготовили карту новосибирских бомбоубежищ.

#Город#Общество#Новосибирск#Бомбоубежище#Мэрия Новосибирска#Строительство
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