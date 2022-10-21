В убежищах планируется установить системы электроснабжения, подачи и отведения воды. Также требуется провести многочисленные строительные работы: выровнять, оштукатурить, покрасить пол и стены, “подмазать” разрушенные участки штукатурки на потолке, починить вентиляцию, демонтировать старые и поставить новые двери, обновить краску на радиаторах отопления.