Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Военные и гражданские эксперты, анализируя ситуацию в зоне СВО, высказывают различные предположения о том, когда и каким образом завершится военная кампания. Мы выбрали несколько наиболее распространенных вариантов
Украинская сторона возлагает большие надежды на масштабное контрнаступление, которое, по разным оценкам, начнется в мае. Однако многие военные аналитики предсказывают его провал: войска измотаны, значительно проигрывают в количественном отношении и качестве вооружения российским подразделениям. По мнению офицера разведки морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, поражение в ходе попытки контрнаступления приведет к быстрому разгрому основных подразделений ВСУ. Огромные потери приведут к полному поражению Украины в конце лета, полагает экс-разведчик.
Похожее мнение ранее высказывал и глава Беларуси Александр Лукашенко. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что от военного поражения Киев отделяет всего несколько месяцев и возлагает вину за это на офис Зеленского и западные страны, которые толкают Украину на активизацию конфликта.
При таком варианте развития событий, считают эксперты, распад Украины неизбежен и события, скорее всего, пойдут по югославскому сценарию.
По мнению авторитетного издания Politico, военный конфликт будет заморожен летом этого года под давлением Запада. Уже сейчас затянувшиеся боевые действия и продолжающаяся поддержка ВСУ ощутимо ударяют по экономке союзников Киева и все громче звучат голоса о необходимости перестать поддерживать офис Зеленского. В таком случае Херсонская, Запорожская области, ЛНР и ДНР полностью остаются в составе России, однако санкции против нашей страны сохраняются, при этом экономика западных стран получает определенную передышку. Будущее Киева в этой перспективе видится туманно – возможны самые разные варианты развития событий, от свержения Владимира Зеленского и прихода к власти пророссийской фигуры до ужесточения режима внутри страны и серьезных "разборок" в поисках виноватых в неудачах.
Это вариант похож на предыдущий, и о нем высказывалась экс-советник Пентагона Марио Лойола. Она предлагает руководству США убедить Украину отказаться от попыток возвращения территорий, которые вошли в состав России, но при этом Россий выплачивает Киеву некую компенсацию. Вариант, безусловно, более привлекательный для Зеленского, чем заморозка острой фазы конфликта, но выглядящий маловероятным сценарием. Предположительно, действия на фронте при таком варианте могут завершиться в конце 2023 года.
Многие западные эксперты полагают, что при сохраняющемся уровне военной поддержки со стороны стран НАТО контрнаступление ВСУ не может быть успешным, однако постоянная подпитка техникой и боеприпасами позволит затянуть военные действия надолго. Замминистра обороны США Колин Каль заявлял конгрессменам, что противостоянием может продлиться еще два-три года. Похожее мнение высказывала и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
О том, что конфликт уже принял затяжной характер, а любые конкретные прогнозы о времени его окончания сегодня вряд ли возможны, говорят и в России. В частности, так думает заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
В любом случае, более-менее точный ответ на вопрос о сроках окончания СВО можно будет дать только в том случае, если Киев решится на контрнаступление, выложив все карты на стол.