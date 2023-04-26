По мнению авторитетного издания Politico, военный конфликт будет заморожен летом этого года под давлением Запада. Уже сейчас затянувшиеся боевые действия и продолжающаяся поддержка ВСУ ощутимо ударяют по экономке союзников Киева и все громче звучат голоса о необходимости перестать поддерживать офис Зеленского. В таком случае Херсонская, Запорожская области, ЛНР и ДНР полностью остаются в составе России, однако санкции против нашей страны сохраняются, при этом экономика западных стран получает определенную передышку. Будущее Киева в этой перспективе видится туманно – возможны самые разные варианты развития событий, от свержения Владимира Зеленского и прихода к власти пророссийской фигуры до ужесточения режима внутри страны и серьезных "разборок" в поисках виноватых в неудачах.