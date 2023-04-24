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В Новосибирске бойцы СВО из ЧВК смогут воспользоваться реабилитационным сертификатом

24 апреля 2023, 04:26
Фото: 1MI
Сертификатом смогут воспользоваться бойцы ЧВК
О расширении сертификата помощи участникам СВО сообщил на оперативном совещании в правительстве региона 24 апреля рассказал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Большим спросом пользуется реабилитационный сертификат для участников спецоперации. По данным за 24 апреля, этой помощью воспользовались 78 человек.

Также стало известно, что региональную меру поддержки решили расширить — право на сертификат теперь имеют и бойцы ЧВК (частных военных компаний).

Напомним, что в Новосибирской области с марта началась масштабная работа по оказанию реабилитационной помощи бойцам, раненым на СВО по программе губернаторских сертификатов. Ранее министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, как отбирали организации в Новосибирске для участия в программе. 

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#ЧВК#Сертификат#Реабилитация#Спецоперация#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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