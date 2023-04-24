В Новосибирске бойцы СВО из ЧВК смогут воспользоваться реабилитационным сертификатом

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Большим спросом пользуется реабилитационный сертификат для участников спецоперации. По данным за 24 апреля, этой помощью воспользовались 78 человек.
Также стало известно, что региональную меру поддержки решили расширить — право на сертификат теперь имеют и бойцы ЧВК (частных военных компаний).
Напомним, что в Новосибирской области с марта началась масштабная работа по оказанию реабилитационной помощи бойцам, раненым на СВО по программе губернаторских сертификатов. Ранее министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева рассказала, как отбирали организации в Новосибирске для участия в программе.